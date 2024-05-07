Появилась версия пожара в высотке Екатеринбурга, откуда выпал мужчина

07 мая 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Огонь охватил дом №2 на Союзной днем 7 мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара Пожар в екатеринбургской многоэтажке на Союзной предположительно мог возникнуть из-за возгорания во время приготовления пищи. Это произошло в квартире, из которой пытались спастись двое мужчин. Якобы такую версию обсуждали сотрудники МЧС, участвовавшие в тушении здания, рассказал URA.RU информированный источник. «Говорят, что в этой квартире могли что-то варить. Якобы из-за этого случилось возгорание. А когда начался пожар, то эти мужчины вместо того, чтобы вызвать спецслужбы, начали просто носиться по горящей квартире», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе регионального ГУ МЧС пока не называли причину пожара. Новость по теме Выпавший из горящей многоэтажки екатеринбуржец перед ЧП употреблял наркотики. Видео Огонь охватил дом №2 на Союзной днем. Один из пытавшихся спастись — умер, он сорвался. Второй спасся — ему с крыши спустили пожарный рукав, благодаря которому он смог встать на кондиционер, и оттуда разбить молотком окно другой квартиры. В ней его опросили полицейские. Им он пояснил, что познакомился с погибшим вчера в одном из ресторанов Академического района. По его словам, тот употреблял «какие-то порошки». Сам он заявил, что не употреблял запрещенные вещества и «имеет соответствующую справку». К делу подключились свердловские прокуратура и Следственный комитет. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в екатеринбургской многоэтажке на Союзной предположительно мог возникнуть из-за возгорания во время приготовления пищи. Это произошло в квартире, из которой пытались спастись двое мужчин. Якобы такую версию обсуждали сотрудники МЧС, участвовавшие в тушении здания, рассказал URA.RU информированный источник. «Говорят, что в этой квартире могли что-то варить. Якобы из-за этого случилось возгорание. А когда начался пожар, то эти мужчины вместо того, чтобы вызвать спецслужбы, начали просто носиться по горящей квартире», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе регионального ГУ МЧС пока не называли причину пожара. Огонь охватил дом №2 на Союзной днем. Один из пытавшихся спастись — умер, он сорвался. Второй спасся — ему с крыши спустили пожарный рукав, благодаря которому он смог встать на кондиционер, и оттуда разбить молотком окно другой квартиры. В ней его опросили полицейские. Им он пояснил, что познакомился с погибшим вчера в одном из ресторанов Академического района. По его словам, тот употреблял «какие-то порошки». Сам он заявил, что не употреблял запрещенные вещества и «имеет соответствующую справку». К делу подключились свердловские прокуратура и Следственный комитет. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.