Екатеринбуржец, который выпал, спасаясь от пожара в доме №2 на Союзной, за день до ЧП, предположительно, употреблял наркотические вещества. На это могут указывать слова выжившего мужчины, который гостил у него.
«[Употреблял] порошки какие-то. Давно ли он употреблял, не знаю. Я с ним познакомился вчера, я не его напарник. <…> Я сам не употребляю наркотики, у меня справка имеется», — рассказал выживший. Кадрами опроса с URA.RU поделилось ИА «Ночные новости».
Мужчина пояснил, что с выпавшим его вчера познакомил приятель: «Я сидел в компании, выпивал, еще была девушка. Был мой знакомый Денис, работает в ресторане». Мужчина, который выпал, жил в съемной квартире вместе с девушкой.
Пожар вспыхнул в доме днем. Двое мужчин, пытаясь спастись из квартиры, вылезли на балкон и окна. Один из них сорвался. Его состояние неизвестно. Пожарные работают на месте ЧП.
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