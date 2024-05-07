Выпавший из горящей многоэтажки екатеринбуржец перед ЧП употреблял наркотики. Видео

07 мая 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Пожар вспыхнул на последнем этаже дома на Союзной (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржец, который выпал, спасаясь от пожара в доме №2 на Союзной, за день до ЧП, предположительно, употреблял наркотические вещества. На это могут указывать слова выжившего мужчины, который гостил у него. «[Употреблял] порошки какие-то. Давно ли он употреблял, не знаю. Я с ним познакомился вчера, я не его напарник. <…> Я сам не употребляю наркотики, у меня справка имеется», — рассказал выживший. Кадрами опроса с URA.RU поделилось ИА «Ночные новости». Мужчина пояснил, что с выпавшим его вчера познакомил приятель: «Я сидел в компании, выпивал, еще была девушка. Был мой знакомый Денис, работает в ресторане». Мужчина, который выпал, жил в съемной квартире вместе с девушкой. Пожар вспыхнул в доме днем. Двое мужчин, пытаясь спастись из квартиры, вылезли на балкон и окна. Один из них сорвался. Его состояние неизвестно. Пожарные работают на месте ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, который выпал, спасаясь от пожара в доме №2 на Союзной, за день до ЧП, предположительно, употреблял наркотические вещества. На это могут указывать слова выжившего мужчины, который гостил у него. «[Употреблял] порошки какие-то. Давно ли он употреблял, не знаю. Я с ним познакомился вчера, я не его напарник. <…> Я сам не употребляю наркотики, у меня справка имеется», — рассказал выживший. Кадрами опроса с URA.RU поделилось ИА «Ночные новости». Мужчина пояснил, что с выпавшим его вчера познакомил приятель: «Я сидел в компании, выпивал, еще была девушка. Был мой знакомый Денис, работает в ресторане». Мужчина, который выпал, жил в съемной квартире вместе с девушкой. Пожар вспыхнул в доме днем. Двое мужчин, пытаясь спастись из квартиры, вылезли на балкон и окна. Один из них сорвался. Его состояние неизвестно. Пожарные работают на месте ЧП.