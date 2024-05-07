Выпавший из горящей многоэтажки екатеринбуржец перед ЧП употреблял наркотики. Видео

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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, жилой дом, пожар, возгорание, многоквартирный дом
Пожар вспыхнул на последнем этаже дома на Союзной (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец, который выпал, спасаясь от пожара в доме №2 на Союзной, за день до ЧП, предположительно, употреблял наркотические вещества. На это могут указывать слова выжившего мужчины, который гостил у него.

«[Употреблял] порошки какие-то. Давно ли он употреблял, не знаю. Я с ним познакомился вчера, я не его напарник. <…> Я сам не употребляю наркотики, у меня справка имеется», — рассказал выживший. Кадрами опроса с URA.RU поделилось ИА «Ночные новости».

Мужчина пояснил, что с выпавшим его вчера познакомил приятель: «Я сидел в компании, выпивал, еще была девушка. Был мой знакомый Денис, работает в ресторане». Мужчина, который выпал, жил в съемной квартире вместе с девушкой.

Пожар вспыхнул в доме днем. Двое мужчин, пытаясь спастись из квартиры, вылезли на балкон и окна. Один из них сорвался. Его состояние неизвестно. Пожарные работают на месте ЧП.

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Екатеринбуржец, который выпал, спасаясь от пожара в доме №2 на Союзной, за день до ЧП, предположительно, употреблял наркотические вещества. На это могут указывать слова выжившего мужчины, который гостил у него. «[Употреблял] порошки какие-то. Давно ли он употреблял, не знаю. Я с ним познакомился вчера, я не его напарник. <…> Я сам не употребляю наркотики, у меня справка имеется», — рассказал выживший. Кадрами опроса с URA.RU поделилось ИА «Ночные новости». Мужчина пояснил, что с выпавшим его вчера познакомил приятель: «Я сидел в компании, выпивал, еще была девушка. Был мой знакомый Денис, работает в ресторане». Мужчина, который выпал, жил в съемной квартире вместе с девушкой. Пожар вспыхнул в доме днем. Двое мужчин, пытаясь спастись из квартиры, вылезли на балкон и окна. Один из них сорвался. Его состояние неизвестно. Пожарные работают на месте ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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