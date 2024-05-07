Часть тюменских депутатов от ЛДПР перейдет в «Новые люди» на выборах-2024

«Новые люди» Тюмени «украдут» депутатов у ЛДПР на грядущих муниципальных выборах. По информации источников URA.RU, на данный момент порядка 5 депутатов от либерал-демократов из дум Тюменского района могут перейти в НЛ перед выборами-2024 и вновь избраться, но уже от другой партии.
«Депутаты „Новых людей“ могут появиться в думах Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований. В ЛДПР таким исходом событий крайне недовольны: когда-то в этих людей были вложены ресурсы реготделения, а теперь все это перейдет другой партии. Либерал-демократы постараются всеми способами помешать „предателям“ вновь избраться в думы», — сообщают источники агентства.
Переход депутатов в другую партию стал возможен после смены руководства в «Новых». В ближайшее время новым секретарем станет бывший депутат думы Тюмени от ЛДПР Александр Яковенко, который в свое время лично работал со всеми «перебежчиками».
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«Новые люди» Тюмени «украдут» депутатов у ЛДПР на грядущих муниципальных выборах. По информации источников URA.RU, на данный момент порядка 5 депутатов от либерал-демократов из дум Тюменского района могут перейти в НЛ перед выборами-2024 и вновь избраться, но уже от другой партии. «Депутаты „Новых людей“ могут появиться в думах Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований. В ЛДПР таким исходом событий крайне недовольны: когда-то в этих людей были вложены ресурсы реготделения, а теперь все это перейдет другой партии. Либерал-демократы постараются всеми способами помешать „предателям“ вновь избраться в думы», — сообщают источники агентства. Переход депутатов в другую партию стал возможен после смены руководства в «Новых». В ближайшее время новым секретарем станет бывший депутат думы Тюмени от ЛДПР Александр Яковенко, который в свое время лично работал со всеми «перебежчиками».