Часть тюменских депутатов от ЛДПР перейдет в «Новые люди» на выборах-2024

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновники
Депутаты ЛДПР готовятся к переходу в «Новые люди» после смены руководства Фото:

«Новые люди» Тюмени «украдут» депутатов у ЛДПР на грядущих муниципальных выборах. По информации источников URA.RU, на данный момент порядка 5 депутатов от либерал-демократов из дум Тюменского района могут перейти в НЛ перед выборами-2024 и вновь избраться, но уже от другой партии.

«Депутаты „Новых людей“ могут появиться в думах Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований. В ЛДПР таким исходом событий крайне недовольны: когда-то в этих людей были вложены ресурсы реготделения, а теперь все это перейдет другой партии. Либерал-демократы постараются всеми способами помешать „предателям“ вновь избраться в думы», — сообщают источники агентства.

Переход депутатов в другую партию стал возможен после смены руководства в «Новых». В ближайшее время новым секретарем станет бывший депутат думы Тюмени от ЛДПР Александр Яковенко, который в свое время лично работал со всеми «перебежчиками».

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«Новые люди» Тюмени «украдут» депутатов у ЛДПР на грядущих муниципальных выборах. По информации источников URA.RU, на данный момент порядка 5 депутатов от либерал-демократов из дум Тюменского района могут перейти в НЛ перед выборами-2024 и вновь избраться, но уже от другой партии. «Депутаты „Новых людей“ могут появиться в думах Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований. В ЛДПР таким исходом событий крайне недовольны: когда-то в этих людей были вложены ресурсы реготделения, а теперь все это перейдет другой партии. Либерал-демократы постараются всеми способами помешать „предателям“ вновь избраться в думы», — сообщают источники агентства. Переход депутатов в другую партию стал возможен после смены руководства в «Новых». В ближайшее время новым секретарем станет бывший депутат думы Тюмени от ЛДПР Александр Яковенко, который в свое время лично работал со всеми «перебежчиками».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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