07 мая 2024

В Тюмени вырос спрос на шашлычников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
Спрос на шашлычников вырос по сравнению с прошлым годом на 160% Фото:

В Тюмени за последний месяц в два с половиной раза вырос спрос на услуги шашлычников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авто Услуги».

«Спрос на услуги шашлычников в Тюмени вырос в два с половиной раза за последний месяц. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 160%», — такие данные предоставили аналитики.

Помимо поваров на выезде, в Тюмени активным спросом пользуются услуги людей, занимающих беседки в городских парках. Средняя стоимость аренды начинается от 700 рублей.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени горожане, делающие бизнес на продаже мест в бесплатных беседках в Гилевской роще, побили собственный рекорд жадности. Стоимость услуги в этом году доходит до 2000 рублей.

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В Тюмени за последний месяц в два с половиной раза вырос спрос на услуги шашлычников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авто Услуги». «Спрос на услуги шашлычников в Тюмени вырос в два с половиной раза за последний месяц. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 160%», — такие данные предоставили аналитики. Помимо поваров на выезде, в Тюмени активным спросом пользуются услуги людей, занимающих беседки в городских парках. Средняя стоимость аренды начинается от 700 рублей. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени горожане, делающие бизнес на продаже мест в бесплатных беседках в Гилевской роще, побили собственный рекорд жадности. Стоимость услуги в этом году доходит до 2000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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