В Тюмени вырос спрос на шашлычников

В Тюмени за последний месяц в два с половиной раза вырос спрос на услуги шашлычников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авто Услуги».
«Спрос на услуги шашлычников в Тюмени вырос в два с половиной раза за последний месяц. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 160%», — такие данные предоставили аналитики.
Помимо поваров на выезде, в Тюмени активным спросом пользуются услуги людей, занимающих беседки в городских парках. Средняя стоимость аренды начинается от 700 рублей.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени горожане, делающие бизнес на продаже мест в бесплатных беседках в Гилевской роще, побили собственный рекорд жадности. Стоимость услуги в этом году доходит до 2000 рублей.
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В Тюмени за последний месяц в два с половиной раза вырос спрос на услуги шашлычников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авто Услуги». «Спрос на услуги шашлычников в Тюмени вырос в два с половиной раза за последний месяц. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 160%», — такие данные предоставили аналитики. Помимо поваров на выезде, в Тюмени активным спросом пользуются услуги людей, занимающих беседки в городских парках. Средняя стоимость аренды начинается от 700 рублей. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени горожане, делающие бизнес на продаже мест в бесплатных беседках в Гилевской роще, побили собственный рекорд жадности. Стоимость услуги в этом году доходит до 2000 рублей.