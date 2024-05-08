Водитель снегохода был госпитализирован
В селе Сеяха в районе улицы Бамовская, 1 водитель снегохода Yamaha столкнулся с трактором «Грейдер». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.
«В селе Сеяха 8 мая около 15:00 водитель снегохода Yamaha допустил столкновение с трактором „Грейдер“, движущимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель снегохода Yamaha госпитализирован», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
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