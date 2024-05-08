08 мая 2024

В ЯНАО водитель снегохода столкнулся с трактором. Фото

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Водитель снегохода был госпитализирован Фото:

В селе Сеяха в районе улицы Бамовская, 1 водитель снегохода Yamaha столкнулся с трактором «Грейдер». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.

«В селе Сеяха 8 мая около 15:00 водитель снегохода Yamaha допустил столкновение с трактором „Грейдер“, движущимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель снегохода Yamaha госпитализирован», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

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В селе Сеяха в районе улицы Бамовская, 1 водитель снегохода Yamaha столкнулся с трактором «Грейдер». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по ЯНАО. «В селе Сеяха 8 мая около 15:00 водитель снегохода Yamaha допустил столкновение с трактором „Грейдер“, движущимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель снегохода Yamaha госпитализирован», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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