Водитель снегохода был госпитализирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Сеяха в районе улицы Бамовская, 1 водитель снегохода Yamaha столкнулся с трактором «Грейдер». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.

«В селе Сеяха 8 мая около 15:00 водитель снегохода Yamaha допустил столкновение с трактором „Грейдер“, движущимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель снегохода Yamaha госпитализирован», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.