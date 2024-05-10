Махонин поздравил Мишустина с утверждением на должность премьер-министра

11 мая 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Махонин поблагодарил главу правительства РФ за поддержку Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил Михаила Мишустина с утверждением на должность главы правительства России. Об этом глава Прикамья рассказал в своем telegram-канале. «Поздравляю Михаила Мишустина с утверждением на должность председателя правительства России! Пермский край чувствует поддержку федеральных властей и лично премьер-министра», — подчеркнул в посте Махонин. В крае при поддержке главы правительства была проведена крупнейшая модернизация медоборудования в перинатальном центре. Регион получил деньги на строительство инфекционной больницы и нового здания галереи, отметил пермский губернатор. Он добавил, что в Прикамье успешно реализуется при поддержке федерального центра программа социальной газификации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил Михаила Мишустина с утверждением на должность главы правительства России. Об этом глава Прикамья рассказал в своем telegram-канале. «Поздравляю Михаила Мишустина с утверждением на должность председателя правительства России! Пермский край чувствует поддержку федеральных властей и лично премьер-министра», — подчеркнул в посте Махонин. В крае при поддержке главы правительства была проведена крупнейшая модернизация медоборудования в перинатальном центре. Регион получил деньги на строительство инфекционной больницы и нового здания галереи, отметил пермский губернатор. Он добавил, что в Прикамье успешно реализуется при поддержке федерального центра программа социальной газификации.