10 мая 2024

Махонин поздравил Мишустина с утверждением на должность премьер-министра

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Вручение служебных автомобилей сотрудникам полиции. Пермь, махонин дмитрий
Махонин поблагодарил главу правительства РФ за поддержку Пермского края Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил Михаила Мишустина с утверждением на должность главы правительства России. Об этом глава Прикамья рассказал в своем telegram-канале.

«Поздравляю Михаила Мишустина с утверждением на должность председателя правительства России! Пермский край чувствует поддержку федеральных властей и лично премьер-министра», — подчеркнул в посте Махонин.

В крае при поддержке главы правительства была проведена крупнейшая модернизация медоборудования в перинатальном центре. Регион получил деньги на строительство инфекционной больницы и нового здания галереи, отметил пермский губернатор. Он добавил, что в Прикамье успешно реализуется при поддержке федерального центра программа социальной газификации.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил Михаила Мишустина с утверждением на должность главы правительства России. Об этом глава Прикамья рассказал в своем telegram-канале. «Поздравляю Михаила Мишустина с утверждением на должность председателя правительства России! Пермский край чувствует поддержку федеральных властей и лично премьер-министра», — подчеркнул в посте Махонин. В крае при поддержке главы правительства была проведена крупнейшая модернизация медоборудования в перинатальном центре. Регион получил деньги на строительство инфекционной больницы и нового здания галереи, отметил пермский губернатор. Он добавил, что в Прикамье успешно реализуется при поддержке федерального центра программа социальной газификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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