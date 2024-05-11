11 мая 2024
10 мая 2024

В тюменских магазинах подорожали импортные фрукты

В Тюмени подорожали импортные яблоки, виноград и бананы
© Служба новостей «URA.RU»
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Овощные и фруктовые лотки в супермаркете Магнит. Челябинск, продукты, фрукты, супермаркет магнит, магазин
Цены на фрукты подорожали на 15-20% Фото:

В Тюмени в первом квартале 2024 года на 15-20% подорожали импортные фрукты — яблоки, виноград, бананы и ягоды. Причиной тому стал рост курса валют. Об этом сообщил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Хаджимурад Белхароев.

«В основном выросли в цене цитрусовые, бананы, виноград, груши, некоторые сорта яблок, а также ягоды. Рост цен на импортные фрукты продолжится. На них будет влиять как в целом инфляция в стране, так и стоимость топлива», — слова Белхароева передает РБК Тюмень. Цены подорожали на 15-20% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По словам заведующей кафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгении Жуковой, на стоимость фруктов может повлиять ситуация с урожайностью. Как сообщает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, если рубль останется в прежнем положении на рынке валют, то резкого повышения цен на импортные фрукты не произойдет, а вот российская продукция покажет снижение стоимости.

По данным тюменского Росстата, овощи и фрукты в городе выросли в цене на 7,3%. Также отмечается, что по итогам марта в области незначительно выросли цены на бензин (0,8%) и дизтопливо (0,1%). А среди услуг лидером роста стал зарубежный туризм. Цены на путевки и размещение в иностранных отелях и курортах выросли почти на четверть.

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В Тюмени в первом квартале 2024 года на 15-20% подорожали импортные фрукты — яблоки, виноград, бананы и ягоды. Причиной тому стал рост курса валют. Об этом сообщил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Хаджимурад Белхароев. «В основном выросли в цене цитрусовые, бананы, виноград, груши, некоторые сорта яблок, а также ягоды. Рост цен на импортные фрукты продолжится. На них будет влиять как в целом инфляция в стране, так и стоимость топлива», — слова Белхароева передает РБК Тюмень. Цены подорожали на 15-20% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По словам заведующей кафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгении Жуковой, на стоимость фруктов может повлиять ситуация с урожайностью. Как сообщает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, если рубль останется в прежнем положении на рынке валют, то резкого повышения цен на импортные фрукты не произойдет, а вот российская продукция покажет снижение стоимости. По данным тюменского Росстата, овощи и фрукты в городе выросли в цене на 7,3%. Также отмечается, что по итогам марта в области незначительно выросли цены на бензин (0,8%) и дизтопливо (0,1%). А среди услуг лидером роста стал зарубежный туризм. Цены на путевки и размещение в иностранных отелях и курортах выросли почти на четверть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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