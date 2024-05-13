13 мая 2024

«Курганмашзавод» набирает сотни работников на зарплату от 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
На «Курганмашзаводе» работникам готовы платить зарплаты от 100 тысяч рублей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятии «Курганмашзавод», выпускающем боевые машины пехоты БМП-3, массово набирают наладчиков и операторов станков с программным управлением, токарей, электросварщиков и слесарей. Работникам готовы платить зарплаты от 100 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале с вакансиями.

«АО „Курганмашзавод“ требуются операторы станков с ПУ, наладчики станков и манипуляторов с ПУ электросварщики, токари, слесари механосборочных работ 3-6 разряда. Вакантных мест: 368. Заработная плата: от 100 000 до 150 000 рублей», — указано в информации.

Также на зарплату от 100 тысяч набирают ведущих инженеров, зуборезчиков, заточников, электрогазосварщиков, шлифовщиков, фрезеровщиков, мастеров, наждачников, наладчиков сварочного и газоплазморезательного оборудования, обрубщиков 3-6 разряда, резчиков, сверловщиков, штамповщиков. Открыто более ста вакантных мест.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» «Курганмашзаводе» ищут водителей-испытателей БМП-3 на зарплату в 150 тысяч рублей. Также предприятие набирало учеников для испытаний бронемашин.

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На оборонном предприятии «Курганмашзавод», выпускающем боевые машины пехоты БМП-3, массово набирают наладчиков и операторов станков с программным управлением, токарей, электросварщиков и слесарей. Работникам готовы платить зарплаты от 100 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале с вакансиями. «АО „Курганмашзавод“ требуются операторы станков с ПУ, наладчики станков и манипуляторов с ПУ электросварщики, токари, слесари механосборочных работ 3-6 разряда. Вакантных мест: 368. Заработная плата: от 100 000 до 150 000 рублей», — указано в информации. Также на зарплату от 100 тысяч набирают ведущих инженеров, зуборезчиков, заточников, электрогазосварщиков, шлифовщиков, фрезеровщиков, мастеров, наждачников, наладчиков сварочного и газоплазморезательного оборудования, обрубщиков 3-6 разряда, резчиков, сверловщиков, штамповщиков. Открыто более ста вакантных мест. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» «Курганмашзаводе» ищут водителей-испытателей БМП-3 на зарплату в 150 тысяч рублей. Также предприятие набирало учеников для испытаний бронемашин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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