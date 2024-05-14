С тренером «Зенита» Семаком подпишут новый контракт

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Тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак получит новый контракт. Об этом сообщила председатель Совета директоров ФК "Зенит" Елена Илюхина. 

"Новый контракт с тренером футбольного клуба "Зенит" Сергеем Семаком будет подписан 25 мая", — сообщила Илюхина, ее слова передают РИА Новости. Она отметила, что Семак получит повышение к зарплате в новом контракте.

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Тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак получит новый контракт. Об этом сообщила председатель Совета директоров ФК "Зенит" Елена Илюхина.  "Новый контракт с тренером футбольного клуба "Зенит" Сергеем Семаком будет подписан 25 мая", — сообщила Илюхина, ее слова передают РИА Новости. Она отметила, что Семак получит повышение к зарплате в новом контракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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