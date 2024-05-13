В Тюмени активнее всего застраиваются районы Московского и Червишевского трактов, Тюменская слобода и Алебашево. Об этом во время форума «Строительство и архитектура» рассказала сертифицированный аналитик Светлана Молодкина. Меньше всего недвижимости строят в Восточной части города.
«Сейчас в Тюмени практически в каждом районе города идет активное строительство, идет предложение жилья. Основной объем идет в южной части города — район Московского, Червишевского тракта, Тюменская слобода. Также хочется отметить, что активно застраивается район Лесобазы, Алебашево — можно сказать, это один из ярких примеров и по концептуальной застройке, и по покупательскому спросу», — отметила Молодкина.
Молодкина добавила, что также активно развивается центральная часть города. Там растет количество предложений в сегментах комфорт класса и бизнес-жилья. Меньше всего застраиваются Восточный район и Рощино.
Фото: Ангелина Крестьянникова
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени активнее всего застраиваются районы Московского и Червишевского трактов, Тюменская слобода и Алебашево. Об этом во время форума «Строительство и архитектура» рассказала сертифицированный аналитик Светлана Молодкина. Меньше всего недвижимости строят в Восточной части города. «Сейчас в Тюмени практически в каждом районе города идет активное строительство, идет предложение жилья. Основной объем идет в южной части города — район Московского, Червишевского тракта, Тюменская слобода. Также хочется отметить, что активно застраивается район Лесобазы, Алебашево — можно сказать, это один из ярких примеров и по концептуальной застройке, и по покупательскому спросу», — отметила Молодкина. Молодкина добавила, что также активно развивается центральная часть города. Там растет количество предложений в сегментах комфорт класса и бизнес-жилья. Меньше всего застраиваются Восточный район и Рощино.