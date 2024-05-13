13 мая 2024

Тюменцам рассказали, в каких районах города строят больше всего жилья. Фото

В Тюмени активнее всего застраиваются районы Московского и Червишевского трактов
© Служба новостей «URA.RU»
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Меньше всего недвижимости строится в Восточной части города Фото:

В Тюмени активнее всего застраиваются районы Московского и Червишевского трактов, Тюменская слобода и Алебашево. Об этом во время форума «Строительство и архитектура» рассказала сертифицированный аналитик Светлана Молодкина. Меньше всего недвижимости строят в Восточной части города.

«Сейчас в Тюмени практически в каждом районе города идет активное строительство, идет предложение жилья. Основной объем идет в южной части города — район Московского, Червишевского тракта, Тюменская слобода. Также хочется отметить, что активно застраивается район Лесобазы, Алебашево — можно сказать, это один из ярких примеров и по концептуальной застройке, и по покупательскому спросу», — отметила Молодкина.

Молодкина добавила, что также активно развивается центральная часть города. Там растет количество предложений в сегментах комфорт класса и бизнес-жилья. Меньше всего застраиваются Восточный район и Рощино.

Фото:

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В Тюмени активнее всего застраиваются районы Московского и Червишевского трактов, Тюменская слобода и Алебашево. Об этом во время форума «Строительство и архитектура» рассказала сертифицированный аналитик Светлана Молодкина. Меньше всего недвижимости строят в Восточной части города. «Сейчас в Тюмени практически в каждом районе города идет активное строительство, идет предложение жилья. Основной объем идет в южной части города — район Московского, Червишевского тракта, Тюменская слобода. Также хочется отметить, что активно застраивается район Лесобазы, Алебашево — можно сказать, это один из ярких примеров и по концептуальной застройке, и по покупательскому спросу», — отметила Молодкина. Молодкина добавила, что также активно развивается центральная часть города. Там растет количество предложений в сегментах комфорт класса и бизнес-жилья. Меньше всего застраиваются Восточный район и Рощино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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