Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил суверенитет страны и превратился в могильщика украинской государственности. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров.
"Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", — написал Азаров на своей странице в Facеbook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Он добавил, что украинский лидер уничтожил демократические институты, а также практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины.
Ранее ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире осудила посетившего США украинского президента. Она сравнила его с с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, заключенного на 150 лет за мошенничество Бернардом Мэдоффом.
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