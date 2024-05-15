Экс-премьер Украины увидел в Зеленском могильщика

Экс-премьер Азаров: Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, считает Николай Азаров
Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, считает Николай Азаров Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил суверенитет страны и превратился в могильщика украинской государственности. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров.

"Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", — написал Азаров на своей странице в Facеbook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Он добавил, что украинский лидер уничтожил демократические институты, а также практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины.

Ранее ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире осудила посетившего США украинского президента. Она сравнила его с с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, заключенного на 150 лет за мошенничество Бернардом Мэдоффом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил суверенитет страны и превратился в могильщика украинской государственности. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров. "Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", — написал Азаров на своей странице в Facеbook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Он добавил, что украинский лидер уничтожил демократические институты, а также практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины. Ранее ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире осудила посетившего США украинского президента. Она сравнила его с с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, заключенного на 150 лет за мошенничество Бернардом Мэдоффом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...