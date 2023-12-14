Ведущая Fox News Ингрэм в прямом эфире назвала Зеленского мошенником

Подход Владимира Зеленского напоминает риторику финансовых аферистов Фото: Официальный сайт президента Украины

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире осудила посетившего США украинского президента Владимира Зеленского. Она сравнила его с известным американским мошенником Бернардом Мэдоффом.

«Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа», — заявила Ингрэм, сравнив украинского лидера с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, заключенного на 150 лет за мошенничество. Трансляция ее выступления шла на youtube-канале Fox News.

По словам Ингрэм, Зеленский предпринимает попытки убедить жителей США, что если Вашингтон не выделит Украине пакет помощи стоимостью несколько миллиардов долларов, то все «выйдет из-под контроля». Она отметила, что такой подход напоминает финансовых аферистов.

Ведущая подчеркнула, что власти США поддерживают режим, который не только провалил широко разрекламированное контрнаступление, но и воровал деньги американских налогоплательщиков, запретил миллионам русскоговорящих гражданам Украины говорить на родном языке и отменил выборы. Она задалась вопросом «Как вам такая демократия?».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что визит президента Украины в США окончился для него катастрофой, передает телеканал 360. Поражение Украины будет означать стратегическую катастрофу для Штатов и их союзников по НАТО, передает RT. Американский президент Джо Байден отметил, что страна продолжит поставлять оружие Украине, но деньги скоро закончатся.