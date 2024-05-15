Звезда «Дома-2» Ксения Бородина едет учить жизни екатеринбуржцев

Ксения Бородина проведет паблик-ток в «Меге» в Екатеринбурге

Ксения Бородина встретится с поклонниками в «Ночь музеев» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина приедет в Екатеринбург на открытие магазина «Лэтуаль». Об этом в telegram-канале сообщает ТРЦ «Мега».

«18 мая любимая звезда будет не только в сторис соцсетей, но и в магазине „Лэтуаль“. Ксения Бородина приедет в Екатеринбург, чтобы провести с тобой паблик-ток и устроить селфи-сессию», — анонсируют представители площадки. Встреча со звездой начнется в 16:10.

Также ранее стало известно, что Бородина намерена развивать бизнес на Урале. Этим летом ведущая открывает семейный ресторан и развлекательный центр Teika Boom в той же «Меге».