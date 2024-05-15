15 мая 2024

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина едет учить жизни екатеринбуржцев

Ксения Бородина проведет паблик-ток в «Меге» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бородина ксения
Ксения Бородина встретится с поклонниками в «Ночь музеев» Фото:

Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина приедет в Екатеринбург на открытие магазина «Лэтуаль». Об этом в telegram-канале сообщает ТРЦ «Мега».

«18 мая любимая звезда будет не только в сторис соцсетей, но и в магазине „Лэтуаль“. Ксения Бородина приедет в Екатеринбург, чтобы провести с тобой паблик-ток и устроить селфи-сессию», — анонсируют представители площадки. Встреча со звездой начнется в 16:10.

Также ранее стало известно, что Бородина намерена развивать бизнес на Урале. Этим летом ведущая открывает семейный ресторан и развлекательный центр Teika Boom в той же «Меге».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина приедет в Екатеринбург на открытие магазина «Лэтуаль». Об этом в telegram-канале сообщает ТРЦ «Мега». «18 мая любимая звезда будет не только в сторис соцсетей, но и в магазине „Лэтуаль“. Ксения Бородина приедет в Екатеринбург, чтобы провести с тобой паблик-ток и устроить селфи-сессию», — анонсируют представители площадки. Встреча со звездой начнется в 16:10. Также ранее стало известно, что Бородина намерена развивать бизнес на Урале. Этим летом ведущая открывает семейный ресторан и развлекательный центр Teika Boom в той же «Меге».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...