Стилист Сергей Зверев наградил 55-летнюю пермячку на конкурсе красоты. Фото

17 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Шоумен вручил пермячке корону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Перми Елена Терещенко завоевала титул «Мировая красавица 2024» на конкурсе «Мировая модель». Во время финала шоу ленту и корону ей вручил российский стилист и шоумен Сергей Зверев. Об этом URA.RU рассказала организатор конкурса Ольга Каницкая. «Из Пермского края приняла участие Елена Терещенко. Она получила титул „Мировая красавица 2024“. Елене 55 лет, но это не мешает ей быть красивой. В награждении принял участие шоумен Сергей Зверев», — рассказала корреспонденту агентства Ольга Каницкая. Организатор добавила, что из Пермского края были и другие участники. В категории «молодая девушка» престижные титулы завоевали пятнадцатилетние пермячки Арина Пантюхова и Ксения Сидей. В номинации «женщины 30-45 лет» звание «Мировая фотомодель 2024» присвоили Полине Семяшкиной. Ее сын также привез домой Ленту и титул, а шестилетняя дочь выиграла конкурс среди детей. Конкурс красоты «Мировая красавица 2024» проходил в Москве со 2 по 4 мая. В нем приняли участие представители разных городов России, а также стран мира. В состав жюри конкурса вошли актер Максим Аверин, стилист Сергей Зверев, актриса Валентина Рубцова, русская Барби Татьяна Тузова и другие российские знаменитости. Ленту «Мировая красавица 2024» Елена Терещенко получила от стилиста Сергея Зверева Фото предоставлено организаторами конкурса «Мировая модель» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми Елена Терещенко завоевала титул «Мировая красавица 2024» на конкурсе «Мировая модель». Во время финала шоу ленту и корону ей вручил российский стилист и шоумен Сергей Зверев. Об этом URA.RU рассказала организатор конкурса Ольга Каницкая. «Из Пермского края приняла участие Елена Терещенко. Она получила титул „Мировая красавица 2024“. Елене 55 лет, но это не мешает ей быть красивой. В награждении принял участие шоумен Сергей Зверев», — рассказала корреспонденту агентства Ольга Каницкая. Организатор добавила, что из Пермского края были и другие участники. В категории «молодая девушка» престижные титулы завоевали пятнадцатилетние пермячки Арина Пантюхова и Ксения Сидей. В номинации «женщины 30-45 лет» звание «Мировая фотомодель 2024» присвоили Полине Семяшкиной. Ее сын также привез домой Ленту и титул, а шестилетняя дочь выиграла конкурс среди детей. Конкурс красоты «Мировая красавица 2024» проходил в Москве со 2 по 4 мая. В нем приняли участие представители разных городов России, а также стран мира. В состав жюри конкурса вошли актер Максим Аверин, стилист Сергей Зверев, актриса Валентина Рубцова, русская Барби Татьяна Тузова и другие российские знаменитости.