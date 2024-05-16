Мэр Тобольска подвел итоги своей пятилетки

17 мая 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Афанасьев планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Максим Афанасьев отчитался о своей работе за пять лет в должности главы Тобольска Тюменской области. Информацию о своей работе за 2019—2023 годы Афанасьев представил на внеочередном заседании Тобольской городской думы. URA.RU приводит самые важные достижения, которые отметил мэр в своем выступлении. Комфорт и безопасность За 5 лет в Тобольске жить стало безопаснее. Уровень преступности снизился на 30%. На 37% стало меньше ДТП. Построено более 60 км дорог. Установлено почти 700 камер видеонаблюдения. Жилой фонд В городе отремонтировали фасады 86 многоквартирных домов. Части из них придали смысловую нагрузку с помощью стрит-арта. Бесхозные стройки включили в муниципальную собственность и продали предпринимателям. ЖКХ В Тобольске отремонтировано 13 километров сетей теплоснабжения, 26 километров сетей водоснабжения, 4,5 километров сетей канализации. 166 километров бесхозных сетей принято в муниципальную собственность. Общественный транспорт Число автобусов в городском автопарке составило 112 штук. Средний срок эксплуатации — 5,5 лет. Установлено 118 новых остановочных автопавильонов. Глава Тобольска также заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Голосование депутатов за нового мэра состоится 28 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максим Афанасьев отчитался о своей работе за пять лет в должности главы Тобольска Тюменской области. Информацию о своей работе за 2019—2023 годы Афанасьев представил на внеочередном заседании Тобольской городской думы. URA.RU приводит самые важные достижения, которые отметил мэр в своем выступлении. Комфорт и безопасность За 5 лет в Тобольске жить стало безопаснее. Уровень преступности снизился на 30%. На 37% стало меньше ДТП. Построено более 60 км дорог. Установлено почти 700 камер видеонаблюдения. Жилой фонд В городе отремонтировали фасады 86 многоквартирных домов. Части из них придали смысловую нагрузку с помощью стрит-арта. Бесхозные стройки включили в муниципальную собственность и продали предпринимателям. ЖКХ В Тобольске отремонтировано 13 километров сетей теплоснабжения, 26 километров сетей водоснабжения, 4,5 километров сетей канализации. 166 километров бесхозных сетей принято в муниципальную собственность. Общественный транспорт Число автобусов в городском автопарке составило 112 штук. Средний срок эксплуатации — 5,5 лет. Установлено 118 новых остановочных автопавильонов. Глава Тобольска также заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Голосование депутатов за нового мэра состоится 28 мая.