Лавров: Европа не будет партнером России как минимум одно поколение

18 мая 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров согласен с утверждением, что Европа не будет партнером для России как минимум на одно поколение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европа не станет российским партнером как минимум одно поколение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Европа не будет партнером для России как минимум на одно поколение», — согласился с утверждением Лавров. Об этом он высказался в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европа не станет российским партнером как минимум одно поколение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Европа не будет партнером для России как минимум на одно поколение», — согласился с утверждением Лавров. Об этом он высказался в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция велась на телеканале Россия 24.