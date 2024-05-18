Лавров: Европа не будет партнером России как минимум одно поколение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров согласен с утверждением, что Европа не будет партнером для России как минимум на одно поколение Фото:

Европа не станет российским партнером как минимум одно поколение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Европа не будет партнером для России как минимум на одно поколение», — согласился с утверждением Лавров. Об этом он высказался в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция велась на телеканале Россия 24.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европа не станет российским партнером как минимум одно поколение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Европа не будет партнером для России как минимум на одно поколение», — согласился с утверждением Лавров. Об этом он высказался в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция велась на телеканале Россия 24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...