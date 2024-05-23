Китай начал военные учения вокруг Тайваня после смены власти на полуострове

23 мая 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

КНР проводит военные учения спустя три дня после смены главы администрации Тайваня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военные силы Китая запустили совместные военные учения вокруг Тайваня, сообщает министерство обороны КНР. Маневры начались вскоре после вступления в должность нового руководителя администрации Тайваня. «Восточная зона боевого командования с 7.45 (2.45 мая) 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь», — говорится в заявлении на сайте министерства. Ли Си, официальный представитель Восточной зоны боевого командования, объявил, что учения 23—24 мая включают задействование различных видов войск, в том числе сухопутных и морских сил, авиации и ракетных войск. По его словам, цель учений — проверка боевой готовности и совместное выполнение операций по контролю над полем боя, а также нанесению точных ударов по ключевым объектам. Эти учения являются частью длительной политики Китая, который считает Тайвань своей неотъемлемой частью и выступает против любых попыток острова объявить свою независимость. Официальные отношения между материковым Китаем и Тайванем были прерваны в 1949 году после гражданской войны, но неформальные контакты возобновились в конце 1980-х, а через неправительственные организации — начиная с 1990-х годов. Учения начались спустя три дня после того, как Лай Циндэ вступил в должность нового главы администрации Тайваня. Ожидается, что он будет следовать политической линии предшественницы Цай Инвэнь, направленной на усиление независимости острова. В свою очередь, Пекин неоднократно подчеркивал, что любые попытки Тайваня к самостоятельности противоречат миру и стабильности в регионе, так как считает полуостров своей территорией и относит его вопросы к внутренним делам Китая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные силы Китая запустили совместные военные учения вокруг Тайваня, сообщает министерство обороны КНР. Маневры начались вскоре после вступления в должность нового руководителя администрации Тайваня. «Восточная зона боевого командования с 7.45 (2.45 мая) 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь», — говорится в заявлении на сайте министерства. Ли Си, официальный представитель Восточной зоны боевого командования, объявил, что учения 23—24 мая включают задействование различных видов войск, в том числе сухопутных и морских сил, авиации и ракетных войск. По его словам, цель учений — проверка боевой готовности и совместное выполнение операций по контролю над полем боя, а также нанесению точных ударов по ключевым объектам. Эти учения являются частью длительной политики Китая, который считает Тайвань своей неотъемлемой частью и выступает против любых попыток острова объявить свою независимость. Официальные отношения между материковым Китаем и Тайванем были прерваны в 1949 году после гражданской войны, но неформальные контакты возобновились в конце 1980-х, а через неправительственные организации — начиная с 1990-х годов. Учения начались спустя три дня после того, как Лай Циндэ вступил в должность нового главы администрации Тайваня. Ожидается, что он будет следовать политической линии предшественницы Цай Инвэнь, направленной на усиление независимости острова. В свою очередь, Пекин неоднократно подчеркивал, что любые попытки Тайваня к самостоятельности противоречат миру и стабильности в регионе, так как считает полуостров своей территорией и относит его вопросы к внутренним делам Китая.