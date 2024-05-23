23 мая 2024

После паводка в Тобольском районе сотрудники МЧС дезинфицируют дома

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В местах, где вода отступила МЧС проводит работы по обработке домов Фото:
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Сотрудники МЧС наращивают свои силы в Тобольском районе. На ранее подтопленных территориях, где вода уже отступила они проводят работы по дезинфекции, сообщили пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«На освободившихся от воды территориях проводится дезинфекция. За минувшие сутки в населенных пунктах обработано: 29 домов; 40 земельных участков. Всего обработано 319 домов и 349 земельных участков», — написали представители МЧС в своем telegram-канале.

Сейчас в Тобольском районе работает более 40 сотрудников. В деревнях Устамак, Сабанаки, Юрты Иртышатские, с. Ворогушино спасатели проводят мероприятия по укреплению насыпей и формированию запасов из мешков с грунтом.

Ранее URA.RU cообщало, что в Тюменскую область прибыли главы МЧС и Минстроя. Руководители МЧС России Александр Куренков и Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетили Тобольск (Тюменская область) для контроля работ, осуществляемых в связи с паводком.

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Сотрудники МЧС наращивают свои силы в Тобольском районе. На ранее подтопленных территориях, где вода уже отступила они проводят работы по дезинфекции, сообщили пресс-службе МЧС по Тюменской области. «На освободившихся от воды территориях проводится дезинфекция. За минувшие сутки в населенных пунктах обработано: 29 домов; 40 земельных участков. Всего обработано 319 домов и 349 земельных участков», — написали представители МЧС в своем telegram-канале. Сейчас в Тобольском районе работает более 40 сотрудников. В деревнях Устамак, Сабанаки, Юрты Иртышатские, с. Ворогушино спасатели проводят мероприятия по укреплению насыпей и формированию запасов из мешков с грунтом. Ранее URA.RU cообщало, что в Тюменскую область прибыли главы МЧС и Минстроя. Руководители МЧС России Александр Куренков и Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетили Тобольск (Тюменская область) для контроля работ, осуществляемых в связи с паводком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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