После паводка в Тобольском районе сотрудники МЧС дезинфицируют дома

24 мая 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

В местах, где вода отступила МЧС проводит работы по обработке домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Сотрудники МЧС наращивают свои силы в Тобольском районе. На ранее подтопленных территориях, где вода уже отступила они проводят работы по дезинфекции, сообщили пресс-службе МЧС по Тюменской области. «На освободившихся от воды территориях проводится дезинфекция. За минувшие сутки в населенных пунктах обработано: 29 домов; 40 земельных участков. Всего обработано 319 домов и 349 земельных участков», — написали представители МЧС в своем telegram-канале. Сейчас в Тобольском районе работает более 40 сотрудников. В деревнях Устамак, Сабанаки, Юрты Иртышатские, с. Ворогушино спасатели проводят мероприятия по укреплению насыпей и формированию запасов из мешков с грунтом. Ранее URA.RU cообщало, что в Тюменскую область прибыли главы МЧС и Минстроя. Руководители МЧС России Александр Куренков и Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетили Тобольск (Тюменская область) для контроля работ, осуществляемых в связи с паводком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС наращивают свои силы в Тобольском районе. На ранее подтопленных территориях, где вода уже отступила они проводят работы по дезинфекции, сообщили пресс-службе МЧС по Тюменской области. «На освободившихся от воды территориях проводится дезинфекция. За минувшие сутки в населенных пунктах обработано: 29 домов; 40 земельных участков. Всего обработано 319 домов и 349 земельных участков», — написали представители МЧС в своем telegram-канале. Сейчас в Тобольском районе работает более 40 сотрудников. В деревнях Устамак, Сабанаки, Юрты Иртышатские, с. Ворогушино спасатели проводят мероприятия по укреплению насыпей и формированию запасов из мешков с грунтом. Ранее URA.RU cообщало, что в Тюменскую область прибыли главы МЧС и Минстроя. Руководители МЧС России Александр Куренков и Минстроя РФ Ирек Файзуллин посетили Тобольск (Тюменская область) для контроля работ, осуществляемых в связи с паводком.