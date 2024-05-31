Памфилова назвала дату переизбрания губернатора Самарской области

Памфилова: выборы губернатора Самарской области пройдут 8 сентября

31 мая 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Памфилова обозначила день переизбрания губернатора Самарской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дата выборов губернатора Самарской области уже известна — 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. «Выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября», — сообщила ТАСС Памфилова. Дмитрий Азаров покинул свой пост 31 мая. Сегодня стало известно о решении Азарова покинуть свой пост. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное ему доверие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дата выборов губернатора Самарской области уже известна — 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. «Выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября», — сообщила ТАСС Памфилова. Дмитрий Азаров покинул свой пост 31 мая. Сегодня стало известно о решении Азарова покинуть свой пост. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное ему доверие.