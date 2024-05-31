Памфилова назвала дату переизбрания губернатора Самарской области

Памфилова обозначила день переизбрания губернатора Самарской области
Дата выборов губернатора Самарской области уже известна — 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
«Выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября», — сообщила ТАСС Памфилова. Дмитрий Азаров покинул свой пост 31 мая.
Сегодня стало известно о решении Азарова
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