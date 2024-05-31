Памфилова назвала дату переизбрания губернатора Самарской области

Памфилова: выборы губернатора Самарской области пройдут 8 сентября
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Выборы 2018. ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
Памфилова обозначила день переизбрания губернатора Самарской области Фото:

Дата выборов губернатора Самарской области уже известна — 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября», — сообщила ТАСС Памфилова. Дмитрий Азаров покинул свой пост 31 мая.

Сегодня стало известно о решении Азарова покинуть свой пост. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное ему доверие.

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Дата выборов губернатора Самарской области уже известна — 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. «Выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября», — сообщила ТАСС Памфилова. Дмитрий Азаров покинул свой пост 31 мая. Сегодня стало известно о решении Азарова покинуть свой пост. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное ему доверие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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