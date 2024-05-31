31 мая 2024

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала девушка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Около места происшествия заметили реанимацию (архивное фото)
Около места происшествия заметили реанимацию (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 1 июня из окна многоэтажного дома на улице Рябинина, 47 выпала девушка. Об этом сообщили очевидцы.

«На [улице] Рябинина, 47 из высотки выпала девушка», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ». На опубликованном каналом видео заметна машина реанимации.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге днем 1 июня из окна многоэтажного дома на улице Рябинина, 47 выпала девушка. Об этом сообщили очевидцы. «На [улице] Рябинина, 47 из высотки выпала девушка», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ». На опубликованном каналом видео заметна машина реанимации. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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