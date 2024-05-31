Около места происшествия заметили реанимацию (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 1 июня из окна многоэтажного дома на улице Рябинина, 47 выпала девушка. Об этом сообщили очевидцы.
«На [улице] Рябинина, 47 из высотки выпала девушка», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ». На опубликованном каналом видео заметна машина реанимации.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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