Плетнева и Шура едва не умерли из-за конфетти

01 июня 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Шура едва не погиб в 90-х на дне рождении певицы Маши Распутиной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Солистка популярной группы «Винтаж» Анна Плетнева едва не погибла из-за конфетти. Инцидент произошел, когда во время исполнения первой песни конфетти в форме сердца попало в дыхательные пути певицы. Нечто подобное пережил и певец Шура (Александр Медведев) в начале 90-х. «Первая песня, я вдохнула конфетти в виде сердца, мне перекрыло все, я поняла, что если в одну секунду меня не станет, то все подумают, что плохая девочка была не такая уж и плохая», — поделилась Плетнева в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. Певица призналась, что в тот момент перед ее глазами пролетела вся жизнь. К счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий. Шура также поделился историей о том, как чуть не умер на дне рождения певицы Маши Распутиной. Тогда ему выстрелили хлопушкой с конфетти в лицо. «Меня Маша спасла. Я вынес ей цветы на сцену, это было казино, они стрельнули эту [ерунду], и Маша подбежала, поняла, что я задыхаюсь, и своими большими титьками долбанула, и у меня комок изо рта вылез», — поделился Шура своими воспоминаниями о том инциденте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солистка популярной группы «Винтаж» Анна Плетнева едва не погибла из-за конфетти. Инцидент произошел, когда во время исполнения первой песни конфетти в форме сердца попало в дыхательные пути певицы. Нечто подобное пережил и певец Шура (Александр Медведев) в начале 90-х. «Первая песня, я вдохнула конфетти в виде сердца, мне перекрыло все, я поняла, что если в одну секунду меня не станет, то все подумают, что плохая девочка была не такая уж и плохая», — поделилась Плетнева в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. Певица призналась, что в тот момент перед ее глазами пролетела вся жизнь. К счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий. Шура также поделился историей о том, как чуть не умер на дне рождения певицы Маши Распутиной. Тогда ему выстрелили хлопушкой с конфетти в лицо. «Меня Маша спасла. Я вынес ей цветы на сцену, это было казино, они стрельнули эту [ерунду], и Маша подбежала, поняла, что я задыхаюсь, и своими большими титьками долбанула, и у меня комок изо рта вылез», — поделился Шура своими воспоминаниями о том инциденте.