Плетнева и Шура едва не умерли из-за конфетти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Шуры. Курган, шура, медведев александр
Шура едва не погиб в 90-х на дне рождении певицы Маши Распутиной Фото:

Солистка популярной группы «Винтаж» Анна Плетнева едва не погибла из-за конфетти. Инцидент произошел, когда во время исполнения первой песни конфетти в форме сердца попало в дыхательные пути певицы. Нечто подобное пережил и певец Шура (Александр Медведев) в начале 90-х.

«Первая песня, я вдохнула конфетти в виде сердца, мне перекрыло все, я поняла, что если в одну секунду меня не станет, то все подумают, что плохая девочка была не такая уж и плохая», — поделилась Плетнева в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. Певица призналась, что в тот момент перед ее глазами пролетела вся жизнь. К счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий.

Шура также поделился историей о том, как чуть не умер на дне рождения певицы Маши Распутиной. Тогда ему выстрелили хлопушкой с конфетти в лицо. «Меня Маша спасла. Я вынес ей цветы на сцену, это было казино, они стрельнули эту [ерунду], и Маша подбежала, поняла, что я задыхаюсь, и своими большими титьками долбанула, и у меня комок изо рта вылез», — поделился Шура своими воспоминаниями о том инциденте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солистка популярной группы «Винтаж» Анна Плетнева едва не погибла из-за конфетти. Инцидент произошел, когда во время исполнения первой песни конфетти в форме сердца попало в дыхательные пути певицы. Нечто подобное пережил и певец Шура (Александр Медведев) в начале 90-х. «Первая песня, я вдохнула конфетти в виде сердца, мне перекрыло все, я поняла, что если в одну секунду меня не станет, то все подумают, что плохая девочка была не такая уж и плохая», — поделилась Плетнева в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. Певица призналась, что в тот момент перед ее глазами пролетела вся жизнь. К счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий. Шура также поделился историей о том, как чуть не умер на дне рождения певицы Маши Распутиной. Тогда ему выстрелили хлопушкой с конфетти в лицо. «Меня Маша спасла. Я вынес ей цветы на сцену, это было казино, они стрельнули эту [ерунду], и Маша подбежала, поняла, что я задыхаюсь, и своими большими титьками долбанула, и у меня комок изо рта вылез», — поделился Шура своими воспоминаниями о том инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...