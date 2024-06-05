Forbes заявил о плохих новостях для Украины в «войне планирующих бомб»

Украина испытывает острый дефицит боеприпасов, в частности бомб, для ведения боевых действий. Об этом заявил Forbes. Там же отметили, что Россия превосходит Украину в количестве бомбардировок не из-за большего числа истребителей, а благодаря значительно большему производству бомб.
«Чего украинцам явно не хватает, так это достаточного количества бомб. ... Первый контракт, подписанный Пентагоном с Boeing на поставку JDAM для Украины в начале 2023 года, стоил 41 миллион долларов — этого достаточно для примерно тысячи комплектов бомб. Следующий крупный контракт на JDAM с улучшенными ГСН был заключен более года спустя», — сообщил Forbes.
«Умную бомбу» JDAM ВСУ впервые применили в марте 2023 года при ударе по Бахмуту (Артемовску). Видео применения данного оружия распространяло украинское издание «Страна».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.