Forbes заявил о плохих новостях для Украины в «войне планирующих бомб»

Forbes: Украине не угнаться за российским «чудо-оружием»
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина заключала крупные контракты на поставку JDAM, но им все равно не хватает бомб
Украина заключала крупные контракты на поставку JDAM, но им все равно не хватает бомб Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина испытывает острый дефицит боеприпасов, в частности бомб, для ведения боевых действий. Об этом заявил Forbes. Там же отметили, что Россия превосходит Украину в количестве бомбардировок не из-за большего числа истребителей, а благодаря значительно большему производству бомб.

«Чего украинцам явно не хватает, так это достаточного количества бомб. ... Первый контракт, подписанный Пентагоном с Boeing на поставку JDAM для Украины в начале 2023 года, стоил 41 миллион долларов — этого достаточно для примерно тысячи комплектов бомб. Следующий крупный контракт на JDAM с улучшенными ГСН был заключен более года спустя», — сообщил Forbes

«Умную бомбу» JDAM ВСУ впервые применили в марте 2023 года при ударе по Бахмуту (Артемовску). Видео применения данного оружия распространяло украинское издание «Страна».

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Украина испытывает острый дефицит боеприпасов, в частности бомб, для ведения боевых действий. Об этом заявил Forbes. Там же отметили, что Россия превосходит Украину в количестве бомбардировок не из-за большего числа истребителей, а благодаря значительно большему производству бомб. «Чего украинцам явно не хватает, так это достаточного количества бомб. ... Первый контракт, подписанный Пентагоном с Boeing на поставку JDAM для Украины в начале 2023 года, стоил 41 миллион долларов — этого достаточно для примерно тысячи комплектов бомб. Следующий крупный контракт на JDAM с улучшенными ГСН был заключен более года спустя», — сообщил  Forbes.  «Умную бомбу» JDAM ВСУ впервые применили в марте 2023 года при ударе по Бахмуту (Артемовску). Видео применения данного оружия распространяло украинское издание «Страна».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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