Украина впервые нанесла удар «умной бомбой» JDAM по Бахмуту (Артемовск). Украинское издание «Страна» распространило видео применения оружия.
«JDAM — это крылья и электроника, которые крепятся к авиабомбе, позволяя ей планировать и наносить удары по координатам GPS. Бомба была сброшена [в Бахмуте] при помощи авиации», — сообщает издание. Отмечается, что это первый случай применения «умной бомбы».
Бои за стратегически важный Бахмут идут с августа 2022 года. По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, сейчас ВСУ наращивают группировку на северо-западе и юго-западе от города. А основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнял, что украинские бойцы терпят в Бахмуте поражение.
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