В Бахмуте ВСУ впервые применили «умную бомбу» JDAM. Видео

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Удар по Бахмуту ВСУ нанесли при помощи авиации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина впервые нанесла удар «умной бомбой» JDAM по Бахмуту (Артемовск). Украинское издание «Страна» распространило видео применения оружия.

«JDAM — это крылья и электроника, которые крепятся к авиабомбе, позволяя ей планировать и наносить удары по координатам GPS. Бомба была сброшена [в Бахмуте] при помощи авиации», — сообщает издание. Отмечается, что это первый случай применения «умной бомбы».

Бои за стратегически важный Бахмут идут с августа 2022 года. По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, сейчас ВСУ наращивают группировку на северо-западе и юго-западе от города. А основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнял, что украинские бойцы терпят в Бахмуте поражение.

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Украина впервые нанесла удар «умной бомбой» JDAM по Бахмуту (Артемовск). Украинское издание «Страна» распространило видео применения оружия. «JDAM — это крылья и электроника, которые крепятся к авиабомбе, позволяя ей планировать и наносить удары по координатам GPS. Бомба была сброшена [в Бахмуте] при помощи авиации», — сообщает издание. Отмечается, что это первый случай применения «умной бомбы». Бои за стратегически важный Бахмут идут с августа 2022 года. По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, сейчас ВСУ наращивают группировку на северо-западе и юго-западе от города. А основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнял, что украинские бойцы терпят в Бахмуте поражение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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