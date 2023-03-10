В Бахмуте ВСУ впервые применили «умную бомбу» JDAM. Видео

10 марта 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Удар по Бахмуту ВСУ нанесли при помощи авиации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина впервые нанесла удар «умной бомбой» JDAM по Бахмуту (Артемовск). Украинское издание «Страна» распространило видео применения оружия. «JDAM — это крылья и электроника, которые крепятся к авиабомбе, позволяя ей планировать и наносить удары по координатам GPS. Бомба была сброшена [в Бахмуте] при помощи авиации», — сообщает издание. Отмечается, что это первый случай применения «умной бомбы». Бои за стратегически важный Бахмут идут с августа 2022 года. По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, сейчас ВСУ наращивают группировку на северо-западе и юго-западе от города. А основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнял, что украинские бойцы терпят в Бахмуте поражение.

Украина впервые нанесла удар «умной бомбой» JDAM по Бахмуту (Артемовск). Украинское издание «Страна» распространило видео применения оружия. «JDAM — это крылья и электроника, которые крепятся к авиабомбе, позволяя ей планировать и наносить удары по координатам GPS. Бомба была сброшена [в Бахмуте] при помощи авиации», — сообщает издание. Отмечается, что это первый случай применения «умной бомбы». Бои за стратегически важный Бахмут идут с августа 2022 года. По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, сейчас ВСУ наращивают группировку на северо-западе и юго-западе от города. А основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнял, что украинские бойцы терпят в Бахмуте поражение.