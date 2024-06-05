Родители жалуются Путину, а лето придет на Ямал в выходные: события 5 июня в ЯНАО

Жители ЯНАО отправили в приемную президента РФ более 40 сообщений с просьбой отменить вторую смену в муниципальных школах
Жители Ямала массово жалуются Владимиру Путину на введение второй смены для учащихся муниципальных школ, а летняя погода придет в регион на выходных. Об этих и других событиях на Ямале к вечеру 4 июня в материале URA.RU.
- В приемную президента поступило около 40 обращений от родителей из Надыма — ямальцы просят Владимира Путина отменить вторую смену для учащихся муниципальных школ.
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