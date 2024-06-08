Максим Виторган рассказал о сыне от Ксении Собчак

Виторган признался, что его сыну от Собчак повезло больше, чем старшим детям

08 июня 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Максим Виторган считает, что его младший сын обязан своим воспитанием старшим брату и сестре Фото: Дарья Попова © URA.RU Бывший муж журналистки Ксении Собчак, российский актер театра и кино Максим Виторган рассказал о воспитании младшего сына Платона. По словам артиста, он, как отец, набрался опыта после ошибок в воспитании старших детей. Поэтому, по мнению Виторгана, последнему ребенку от Ксении Собчак очень повезло. «Ой, ему (младшему сыну Платону — прим. URA.RU) очень повезло! Потому что я прошел школу старших детей, которым досталось в этом смысле от меня немало», — рассказал Виторган в интервью youtube-каналу «Юзефович». Актер считает, что младший ребенок в семье должен поставить памятник старшим брату и сестре. Именно они, по словам артиста, приняли на себя удар воспитания незрелого отца. Максим Виторган принимает активное участие в воспитании 7-летнего Платона, несмотря на расторжение брака с Ксений Собчак. По словам артиста, после развода он читал младшему сыну книги по телефону, когда тот укладывался спать. Сейчас мальчику разрешено читать все что угодно — так отец прививает ему любовь к чтению. В 2019 году стало известно о разводе Максима Виторгана и Ксении Собчак. От брака у бывших супругов остался общий сын Платон. Собчак рассказала, что не хотела бы, чтобы ребенок пошел бы по ее стопам в профессиональной сфере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший муж журналистки Ксении Собчак, российский актер театра и кино Максим Виторган рассказал о воспитании младшего сына Платона. По словам артиста, он, как отец, набрался опыта после ошибок в воспитании старших детей. Поэтому, по мнению Виторгана, последнему ребенку от Ксении Собчак очень повезло. «Ой, ему (младшему сыну Платону — прим. URA.RU) очень повезло! Потому что я прошел школу старших детей, которым досталось в этом смысле от меня немало», — рассказал Виторган в интервью youtube-каналу «Юзефович». Актер считает, что младший ребенок в семье должен поставить памятник старшим брату и сестре. Именно они, по словам артиста, приняли на себя удар воспитания незрелого отца. Максим Виторган принимает активное участие в воспитании 7-летнего Платона, несмотря на расторжение брака с Ксений Собчак. По словам артиста, после развода он читал младшему сыну книги по телефону, когда тот укладывался спать. Сейчас мальчику разрешено читать все что угодно — так отец прививает ему любовь к чтению. В 2019 году стало известно о разводе Максима Виторгана и Ксении Собчак. От брака у бывших супругов остался общий сын Платон. Собчак рассказала, что не хотела бы, чтобы ребенок пошел бы по ее стопам в профессиональной сфере.