Filatov & Karas станут хедлайнерами для свердловчан на Дне города

Группа Filatov & Karas выступит на Дне города в Серове
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Filatov & Karas 12 июня выступили на «Блогерах России»
Filatov & Karas 12 июня выступили на «Блогерах России» Фото:

Filatov & Karas, одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit), приедет на День города в Серов (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали представители музыкантов.

«В ближайшее время у нас в Екатеринбурге запланированы только закрытые мероприятия. Но мы будем на Дне города в Серове 20 июля. Так что мы снова вернемся на вашу землю», — поделился представитель команды на фестивале «Блогеры России».

В День России, 12 июня, в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль, на который съехались популярные блогеры. Среди них — Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова. Посетители могли посетить концерты, мастер-классы, автограф-сессии и поучаствовать в конкурсах.

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Filatov & Karas, одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit), приедет на День города в Серов (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали представители музыкантов. «В ближайшее время у нас в Екатеринбурге запланированы только закрытые мероприятия. Но мы будем на Дне города в Серове 20 июля. Так что мы снова вернемся на вашу землю», — поделился представитель команды на фестивале «Блогеры России». В День России, 12 июня, в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль, на который съехались популярные блогеры. Среди них — Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова. Посетители могли посетить концерты, мастер-классы, автограф-сессии и поучаствовать в конкурсах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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