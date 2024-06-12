Filatov & Karas станут хедлайнерами для свердловчан на Дне города

Группа Filatov & Karas выступит на Дне города в Серове

12 июня 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Filatov & Karas 12 июня выступили на «Блогерах России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Filatov & Karas, одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit), приедет на День города в Серов (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали представители музыкантов. «В ближайшее время у нас в Екатеринбурге запланированы только закрытые мероприятия. Но мы будем на Дне города в Серове 20 июля. Так что мы снова вернемся на вашу землю», — поделился представитель команды на фестивале «Блогеры России». В День России, 12 июня, в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль, на который съехались популярные блогеры. Среди них — Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова. Посетители могли посетить концерты, мастер-классы, автограф-сессии и поучаствовать в конкурсах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Filatov & Karas, одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit), приедет на День города в Серов (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали представители музыкантов. «В ближайшее время у нас в Екатеринбурге запланированы только закрытые мероприятия. Но мы будем на Дне города в Серове 20 июля. Так что мы снова вернемся на вашу землю», — поделился представитель команды на фестивале «Блогеры России». В День России, 12 июня, в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль, на который съехались популярные блогеры. Среди них — Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова. Посетители могли посетить концерты, мастер-классы, автограф-сессии и поучаствовать в конкурсах.