Filatov & Karas станут хедлайнерами для свердловчан на Дне города

Filatov & Karas, одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit), приедет на День города в Серов (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали представители музыкантов.
«В ближайшее время у нас в Екатеринбурге запланированы только закрытые мероприятия. Но мы будем на Дне города в Серове 20 июля. Так что мы снова вернемся на вашу землю», — поделился представитель команды на фестивале «Блогеры России».
В День России, 12 июня, в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль, на который съехались популярные блогеры. Среди них — Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова. Посетители могли посетить концерты, мастер-классы, автограф-сессии и поучаствовать в конкурсах.
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