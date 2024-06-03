В День России в Екатеринбурге впервые проведут фестиваль «Блогеры России». Мероприятие пройдет в ЦПКиО имени Маяковского, в программе — концерт Filatov & Karas и встречи с популярными блогерами — Gazan, Yan Dilan и Милана Хаметова. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля.
«Организаторы подготовили новый для мероприятия формат открытого диалога с инфлюенсерами. Он даст возможность поклонникам задать вопросы Милане Хаметовой и Gazan, а Сережа ОМГ расскажет о том, как правильно реагировать на хейт в интернете и справляться с буллингом в школе», — делится команда фестиваля.
Завершится мероприятие флешмобом «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. Гости фестиваля создадут флаг Российской Федерации из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек, а затем триколор поднимется в небо. Вход на фестиваль — бесплатный, старт — 12 июня в 14:00.
Фестиваль «Блогеры России» в этом году пройдет еще в четырех городах. В Москве на сцену выйдут Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Люся Чеботина, в Санкт-Петербурге — MIA BOYKA, Катя Адушкина, Лиза Лукашева, в Нижнем Новгороде — Леша Свик, Milana Star, RASA, в Новосибирске — BITTUEV, Адель Вейгель, Аня Покров. Как выглядел фестиваль годом ранее — в материале URA.RU.
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