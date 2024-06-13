Тюменский бизнесмен претендует на престижную федеральную премию

Генеральный директор винзилинского завода попал в топ-100 молодых промышленников
© Служба новостей «URA.RU»
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Ждать итогов премии бизнесмену предстоит как минимум несколько недель
Ждать итогов премии бизнесмену предстоит как минимум несколько недель Фото:

Генеральный директор «Винзилинского завода керамических стеновых материалов» Денис Жалнин вошел в шорт-лист национальной премии «Молодой промышленник года». Об этом сообщает список, размещенный на официальном сайте премии.

«Топ-100 номинантов всероссийской премии „Молодой промышленник года“. На позиции №22 находится Денис Жалнин, генеральный директор ВЗКСМ, Тюменская область», — говорится на сайте.

Сообщается, что в настоящий момент проходит голосование. С 25 июня до 1 июля будут подведены итоги, а награждение победителей состоится в июле. Точная дата церемонии пока неизвестна.

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Генеральный директор «Винзилинского завода керамических стеновых материалов» Денис Жалнин вошел в шорт-лист национальной премии «Молодой промышленник года». Об этом сообщает список, размещенный на официальном сайте премии. «Топ-100 номинантов всероссийской премии „Молодой промышленник года“. На позиции №22 находится Денис Жалнин, генеральный директор ВЗКСМ, Тюменская область», — говорится на сайте. Сообщается, что в настоящий момент проходит голосование. С 25 июня до 1 июля будут подведены итоги, а награждение победителей состоится в июле. Точная дата церемонии пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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