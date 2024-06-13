Тюменский бизнесмен претендует на престижную федеральную премию

Ждать итогов премии бизнесмену предстоит как минимум несколько недель
Генеральный директор «Винзилинского завода керамических стеновых материалов» Денис Жалнин вошел в шорт-лист национальной премии «Молодой промышленник года». Об этом сообщает список, размещенный на официальном сайте премии.
«Топ-100 номинантов всероссийской премии „Молодой промышленник года“. На позиции №22 находится Денис Жалнин, генеральный директор ВЗКСМ, Тюменская область», — говорится на сайте.
Сообщается, что в настоящий момент проходит голосование. С 25 июня до 1 июля будут подведены итоги, а награждение победителей состоится в июле. Точная дата церемонии пока неизвестна.
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