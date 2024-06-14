Голубев: силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА по Ростовской области

Дроны уничтожили в нескольких населенных пунктах, заявил Голубев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.
«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона», — написал Голубев в своем telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента жертв среди населения нет, однако последствия атаки для инфраструктуры и возможный ущерб на данный момент уточняются. Ситуация находится под контролем военных и местных властей.
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