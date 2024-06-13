На подъезде к Тюмени построят развязку за 303 млн рублей

На подъезде к Тюмени на примыкании дороги «Обход деревни Ожогино» к трассе Р-254 «Иртыш» построят транспортную развязку. На работы власти потратят 303 миллиона рублей. Такая информация указана на сайте Госзакупок.
«Выполнение работ по объекту: Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“. Подъезд к городу Тюмени. Начальная цена — 303,9 млн рублей. Окончание строительства — 30 ноября 2024 года», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени разгрузят дороги с помощью строительства второй объездной, транспортного коридора от Пермякова до Фармана Салманова и развязки на пересечении объездной и Калинина. В рамках работ будут расширять улицу Калинина и реализуют тоннель под железнодорожными путями.
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