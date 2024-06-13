13 июня 2024

На подъезде к Тюмени построят развязку за 303 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Развязку построят к концу 2024 года
Развязку построят к концу 2024 года Фото:

На подъезде к Тюмени на примыкании дороги «Обход деревни Ожогино» к трассе Р-254 «Иртыш» построят транспортную развязку. На работы власти потратят 303 миллиона рублей. Такая информация указана на сайте Госзакупок. 

«Выполнение работ по объекту: Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“. Подъезд к городу Тюмени. Начальная цена — 303,9 млн рублей. Окончание строительства — 30 ноября 2024 года», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени разгрузят дороги с помощью строительства второй объездной, транспортного коридора от Пермякова до Фармана Салманова и развязки на пересечении объездной и Калинина. В рамках работ будут расширять улицу Калинина и реализуют тоннель под железнодорожными путями.

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На подъезде к Тюмени на примыкании дороги «Обход деревни Ожогино» к трассе Р-254 «Иртыш» построят транспортную развязку. На работы власти потратят 303 миллиона рублей. Такая информация указана на сайте Госзакупок.  «Выполнение работ по объекту: Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“. Подъезд к городу Тюмени. Начальная цена — 303,9 млн рублей. Окончание строительства — 30 ноября 2024 года», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени разгрузят дороги с помощью строительства второй объездной, транспортного коридора от Пермякова до Фармана Салманова и развязки на пересечении объездной и Калинина. В рамках работ будут расширять улицу Калинина и реализуют тоннель под железнодорожными путями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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