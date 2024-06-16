16 июня 2024

В Пермском крае мигранты избили девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в Култаево (архивное фото)
Инцидент произошел в Култаево (архивное фото) Фото:

В Култаево (Пермский край) мигранты приставали к девушке, после чего избили ее. Пост об этом размещен в сообществе «Култаево online» в соцсети «ВКонтакте».

«Слышали, что вчера произошло? Мигранты, строящие логистический центр OZON, приставали и избили девушку», — говорится в посте.

URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и СУ СК по Пермскому краю. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU сообщало, что из Прикамья высланы десятки мигрантов.

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В Култаево (Пермский край) мигранты приставали к девушке, после чего избили ее. Пост об этом размещен в сообществе «Култаево online» в соцсети «ВКонтакте». «Слышали, что вчера произошло? Мигранты, строящие логистический центр OZON, приставали и избили девушку», — говорится в посте. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и СУ СК по Пермскому краю. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU сообщало, что из Прикамья высланы десятки мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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