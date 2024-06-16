В Пермском крае мигранты избили девушку

Инцидент произошел в Култаево (архивное фото)
В Култаево (Пермский край) мигранты приставали к девушке, после чего избили ее. Пост об этом размещен в сообществе «Култаево online» в соцсети «ВКонтакте».
«Слышали, что вчера произошло? Мигранты, строящие логистический центр OZON, приставали и избили девушку», — говорится в посте.
URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и СУ СК по Пермскому краю. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU сообщало, что из Прикамья высланы десятки мигрантов.
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