Российские корабли у берегов Кубы испугали американцев

23 июня 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

В США почувствовали угрозу от российских кораблей у берегов Кубы, пишет The Washington Times Фото: Сергей Русанов Российские корабли у берегов Кубы, в рамках пятидневного визита с 12 июня, испугали американцев. В США признали, что не могут противостоять гиперзвуковому оружию, если оно будет запущено с близкого расстояния. «Либо „Казань“, либо „Горшков“ могут нести гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Они подошли к нашему побережью на расстояние до 20 миль. Если ядерные боеголовки с подлодки „Казань“ или фрегата „Адмирал Горшков“ будут запущены очень близко к нашим берегам, то у нас не будет времени для предупреждений», — пишет американская газета The Washington Times . Издание отмечает, что угроза реальна, а причина, по которой российские корабли посетили Кубу, вероятно, заключается в том, что президент США Джо Байден недавно разрешил Украине использовать оружие американского производства для атаки на российские территории. Байден также подписал 10-летнее соглашение с Украиной о военной помощи США. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, комментируя нахождение российских кораблей в водах Кубы, заявил, что корабли Северного флота, в состав которых входят атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», выполняли задачи в оперативно важных для России районах Мирового океана. Моисеев признал, что нахождение российских кораблей вблизи берегов «текущего нашего оппонента» кого-то раздражает, но для России это важная составляющая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские корабли у берегов Кубы, в рамках пятидневного визита с 12 июня, испугали американцев. В США признали, что не могут противостоять гиперзвуковому оружию, если оно будет запущено с близкого расстояния. «Либо „Казань“, либо „Горшков“ могут нести гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Они подошли к нашему побережью на расстояние до 20 миль. Если ядерные боеголовки с подлодки „Казань“ или фрегата „Адмирал Горшков“ будут запущены очень близко к нашим берегам, то у нас не будет времени для предупреждений», — пишет американская газета The Washington Times. Издание отмечает, что угроза реальна, а причина, по которой российские корабли посетили Кубу, вероятно, заключается в том, что президент США Джо Байден недавно разрешил Украине использовать оружие американского производства для атаки на российские территории. Байден также подписал 10-летнее соглашение с Украиной о военной помощи США. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, комментируя нахождение российских кораблей в водах Кубы, заявил, что корабли Северного флота, в состав которых входят атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», выполняли задачи в оперативно важных для России районах Мирового океана. Моисеев признал, что нахождение российских кораблей вблизи берегов «текущего нашего оппонента» кого-то раздражает, но для России это важная составляющая.