Какие специальности появились в пермских вузах в 2024 году

В 2024 году пермские вузы открыли для абитуриентов новые направления. Стало больше образовательных программ в сфере информационных систем и экономики. Где научат работать с искусственным интеллектом, а где открывать собственные рестораны — в материале URA.RU.
Пермский Политех
В ПНИПУ (Пермский Политех) в 2024 году появилось четыре новых образовательных программы бакалавриата и одна — специалитета. За четыре года в вузе можно освоить специальность «Интеллектуальные компьютерные системы и сети». Выпускники смогут работать системными администраторами и администраторами баз данных, программистами, WEB-дизайнерами и WEB-программистами. Следующее направление бакалавриата — «Программная инженерия и искусственный интеллект». Здесь студенты научатся разрабатывать программное обеспечение, а затем работать не только программистами, но и инженерами, разработчиками баз данных и технологами.
Еще одно новое направление — «Интеллектуальная промышленная робототехника». Его выпускники смогут разрабатывать программы для роботов, беспилотников, «умного дома» и других систем. Последнее направление бакалавриата — «Проектирование, производство и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов из композиционных материалов». Студенты узнают, как сделать беспилотник для научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций.
По направлению специалитета появилась программа «Информационные технологии и программное обеспечение в специальных организационно-технических системах». Ее студенты будут изучать пять лет. Выпускники смогут работать инженерами-разработчиками искусственного интеллекта, рассказали в ПНИПУ корреспонденту агентства.
Пермский педагогический
В ПГГПУ в 2024 году также ввели технические специальности. Здесь появилось направление «Информационные системы и разработка компьютерных игр» и «Прикладная информатика и системы искусственного интеллекта». Срок обучения составит четыре года.
Кроме этого, новые профили открыли по специальности «Педагогическое направление». Речь идет о направлениях «Английский язык и Русский язык как иностранный и неродной», «Медиаобразование и культурология»; «Физика и труд (Технология)»; «Финансово-экономическое образование». Учиться будущим педагогам предстоит на протяжении пяти лет.
Высшая школа экономики
Пермский филиал НИУ «Высшая школа экономики» в этом году объединилась с платформой «Нетология» и создала программу бакалавриата «Программные решения и автоматизация процессов разработки». Выпускники смогут стать фулстек-разработчиками, девопс-инженерами и руководителями команды разработки. Как отметили в вузе, сегодня это самые востребованные специалисты. Обучение будет проходить в очном формате, но в режиме онлайн, поэтому поступить могут абитуриенты со всей страны.
Также в учреждении станут выпускать ИТ-юристов. Это будет новая программа магистратуры. Студентов научат оценивать юридические риски, связанные с новыми технологиями, обеспечивать защиту интеллектуальной собственности и персональных данных.
Пермский ГАТУ
В 2024 году ПГАТУ впервые объявил набор по направлениям подготовки бакалавриата «Химическая технология неорганических и органических веществ», «Общая и прикладная биотехнология», «Товарный консалтинг и ресторанный бизнес». В пресс-службе вуза агентству рассказали, что ожидают повышенный спрос на специальности, связанные с IT-технологиями, строительством, землеустройством и кадастрами, техносферной безопасностью, ветеринарией.
Пермский институт (филиал) РЭУ имени Г.В.Плеханова
В пермском филиале РЭУ имени Г. В. Плеханова появилось два новых направления. Здесь открыли профиль «Экономика и бизнес-планирование» по программе бакалавриата «Экономика» и профиль «Организация и технология торгового бизнеса» по программе магистратуры «Торговое дело», рассказали в пресс-службе вуза.
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