Главный оборонный завод Кургана отмечает юбилей: что изменилось за 70 лет на КМЗ

70 лет назад Курганский завод тяжелых кранов переименовали Курганский машиностроительный завод. Данная информация размещена в telegram-канале завода. URA.RU вспоминает историю завода.
«Ровно 70 лет назад, 25 июня 1954 года, строящийся Курганский завод тяжелых кранов был передан в Министерство транспортного машиностроения и переименован в Курганский машиностроительный завод. Так начиналась славная история Курганмашзавода, который сегодня является единственным в России по производству боевых машин пехоты, боевых машин десанта и их модификаций», — указано в сообщении.
Советское время
В то время началось строительство цехов завода: главного корпуса, чугунолитейного, инструментального, котельной, здания заводоуправления. На новый завод с других предприятий страны перешли 500 рабочих. 15 марта 1955 года с конвейера предприятия сошел первый артиллерийский тягач. Его создали конструкторы Челябинского тракторного завода.
В советский период завод, первоначально задуманный как производитель тяжелых кранов, был перепрофилирован для нужд армии и начал выпуск артиллерийских тягачей и боевых машин пехоты (БМП). Строительство завода началось в 1940 году, но приостановилось из-за Великой Отечественной войны и возобновилось после нее. Завод стал значимым участником советской оборонной промышленности, выпустив первые артиллерийские тягачи АТ-С в 1955 году и приступив к серийному производству БМП-1 в 1967 году. За свои заслуги коллектив завода был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и других наград, а завод получил имя В.И. Ленина. Кроме военной продукции, завод также производил гражданскую технику, такую как мини-погрузчики, и внес значительный вклад в социальное развитие региона, строительство детских дошкольных учреждений и развитие спорта среди работников.
Завод в современной России
В 1990-х годах завод приобрел стадион «Центральный», который позже был выкуплен областным правительством. С 2005 по 2017 год завод входил в состав концерна «Тракторные заводы», но из-за финансовых трудностей концерн потерпел крах. В 2013 году завод анонсировал создание платформы «Курганец-25», а в 2016 году новая десантная техника была принята на вооружение Российской Армии. С 2018 года Курганмашзавод вошел под управление госкорпорации «Ростех», что стабилизировало его деятельность и обеспечило выполнение гособоронзаказа. В 2019 году завод перешел в собственность АО НПО «Высокоточные комплексы» и сменил организационно-правовую форму на ПАО. Однако в 2022 году завод попал под санкции ЕС, США, Канады и других стран за использование его продукции в конфликте на Украине. Общая площадь завода составляет 247 га, с большим испытательным полигоном, что позволяет поддерживать высокий уровень производства военной техники.
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