Бастрыкин раскрыл, сколько мигрантов отправили на СВО

Бастрыкин: Россия отправила на спецоперацию 10 тысяч мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, уфмс, автобус
В зоне спецоперации находятся 10 тысяч мигрантов, заявил Александр Бастрыкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зону спецоперации были отправлены 10 тысяч мигрантов. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

«10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО», — передает слова Александра Бастрыкина СК в своем telegram-канале. Речь идет про тех, кто получил гражданство РФ.

Отмечается, что в 2023 году в комитете была создана специальная группа. Ее работа заключается в постановке мигрантов на воинский учет. За время работы на него поставили 30 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зону спецоперации были отправлены 10 тысяч мигрантов. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. «10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО», — передает слова Александра Бастрыкина СК в своем telegram-канале. Речь идет про тех, кто получил гражданство РФ. Отмечается, что в 2023 году в комитете была создана специальная группа. Ее работа заключается в постановке мигрантов на воинский учет. За время работы на него поставили 30 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...