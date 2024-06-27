Бастрыкин раскрыл, сколько мигрантов отправили на СВО

Бастрыкин: Россия отправила на спецоперацию 10 тысяч мигрантов

27 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В зоне спецоперации находятся 10 тысяч мигрантов, заявил Александр Бастрыкин Фото: Кондрат Александров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зону спецоперации были отправлены 10 тысяч мигрантов. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. «10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО», — передает слова Александра Бастрыкина СК в своем telegram-канале . Речь идет про тех, кто получил гражданство РФ. Отмечается, что в 2023 году в комитете была создана специальная группа. Ее работа заключается в постановке мигрантов на воинский учет. За время работы на него поставили 30 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зону спецоперации были отправлены 10 тысяч мигрантов. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. «10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО», — передает слова Александра Бастрыкина СК в своем telegram-канале. Речь идет про тех, кто получил гражданство РФ. Отмечается, что в 2023 году в комитете была создана специальная группа. Ее работа заключается в постановке мигрантов на воинский учет. За время работы на него поставили 30 тысяч человек.