Бастрыкин раскрыл, сколько мигрантов отправили на СВО

В зоне спецоперации находятся 10 тысяч мигрантов, заявил Александр Бастрыкин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зону спецоперации были отправлены 10 тысяч мигрантов. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.
«10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО», — передает слова Александра Бастрыкина СК в своем
Отмечается, что в 2023 году в комитете была создана специальная группа. Ее работа заключается в постановке мигрантов на воинский учет. За время работы на него поставили 30 тысяч человек.
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