Рейтинг лучших школ Екатеринбурга возглавила престижная гимназия: новые итоги ЕГЭ

Гимназия №9 лидирует по количеству стобалльников на ЕГЭ в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Количество выпускников-отличников — один из ключевых критериев оценки школ Фото:

Наибольшее количество стобалльников на ЕГЭ в Екатеринбурге показала гимназия №9, один из лидеров прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. По данным ведомства, на текущий момент в городе 114 стобалльников (в 2023-м было 68).

В гимназии №9 максимальные баллы по разным предметам получили 17 выпускников. Второе место делят школа №2 и гимназия №35, где по шесть стобалльников. На третьем месте — лицей №130 (пять стобалльников). Четыре стобалльника — в гимназии №13. А пятое место поделили школа №200 и №16 (по три стобалльника).

«Известны результаты единого государственного экзамена по всем предметам: литература, химия, география, русский язык, математика, обществознание, физика, информатика, иностранные языки, история и биология. Не известны только результаты резервных дней основного периода (экзамены проходили 17—21 июня)», — отметили в департаменте.

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Наибольшее количество стобалльников на ЕГЭ в Екатеринбурге показала гимназия №9, один из лидеров прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. По данным ведомства, на текущий момент в городе 114 стобалльников (в 2023-м было 68). В гимназии №9 максимальные баллы по разным предметам получили 17 выпускников. Второе место делят школа №2 и гимназия №35, где по шесть стобалльников. На третьем месте — лицей №130 (пять стобалльников). Четыре стобалльника — в гимназии №13. А пятое место поделили школа №200 и №16 (по три стобалльника). «Известны результаты единого государственного экзамена по всем предметам: литература, химия, география, русский язык, математика, обществознание, физика, информатика, иностранные языки, история и биология. Не известны только результаты резервных дней основного периода (экзамены проходили 17—21 июня)», — отметили в департаменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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