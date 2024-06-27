Рейтинг лучших школ Екатеринбурга возглавила престижная гимназия: новые итоги ЕГЭ

Гимназия №9 лидирует по количеству стобалльников на ЕГЭ в Екатеринбурге

27 июня 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Количество выпускников-отличников — один из ключевых критериев оценки школ Фото: Анна Майорова © URA.RU Наибольшее количество стобалльников на ЕГЭ в Екатеринбурге показала гимназия №9, один из лидеров прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. По данным ведомства, на текущий момент в городе 114 стобалльников (в 2023-м было 68). В гимназии №9 максимальные баллы по разным предметам получили 17 выпускников. Второе место делят школа №2 и гимназия №35, где по шесть стобалльников. На третьем месте — лицей №130 (пять стобалльников). Четыре стобалльника — в гимназии №13. А пятое место поделили школа №200 и №16 (по три стобалльника). «Известны результаты единого государственного экзамена по всем предметам: литература, химия, география, русский язык, математика, обществознание, физика, информатика, иностранные языки, история и биология. Не известны только результаты резервных дней основного периода (экзамены проходили 17—21 июня)», — отметили в департаменте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наибольшее количество стобалльников на ЕГЭ в Екатеринбурге показала гимназия №9, один из лидеров прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. По данным ведомства, на текущий момент в городе 114 стобалльников (в 2023-м было 68). В гимназии №9 максимальные баллы по разным предметам получили 17 выпускников. Второе место делят школа №2 и гимназия №35, где по шесть стобалльников. На третьем месте — лицей №130 (пять стобалльников). Четыре стобалльника — в гимназии №13. А пятое место поделили школа №200 и №16 (по три стобалльника). «Известны результаты единого государственного экзамена по всем предметам: литература, химия, география, русский язык, математика, обществознание, физика, информатика, иностранные языки, история и биология. Не известны только результаты резервных дней основного периода (экзамены проходили 17—21 июня)», — отметили в департаменте.