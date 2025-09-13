В первые часы досрочных выборов губернатора свой выбор сделал сенатор Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий. Он проголосовал в одной из библиотек Екатеринбурга. О своем опыте сенатор рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Технически система организована безупречно. Вместе с тем, несмотря на простоту процедуры, нельзя забывать об ответственности своего выбора за судьбу родного Урала», — заявил Шептий.
Выборы губернатора проходят с 12 по14 сентября. В них участвуют пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом второго дня голосования URA.RU следило в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
