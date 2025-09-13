У свердловчан остался последний шанс выбрать нового губернатора

В Свердловской области стартовал последний день выборов главы региона — 14 сентября. На избирательные участки можно прийти с 8:00 до 20:00.
Выборы губернатора стартовали 12 сентября. За первые два дня проголосовали 1 021 666 человек (31,77%). Это данные с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Явка по ДЭГ составила 86%. В третий день голосования информацию о явке избирком будет давать чаще: в 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00.
Выборы губернатора в 2025 году являются досрочными. Предыдущий руководитель региона Евгений Куйвашев занимал этот пост с 2012-го, пока 26 марта 2025-го не подал в отставку. В тот же день президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера — бывшего премьера регионального правительства, с 2019 года возглавлявшего Оренбуржье.
В избирательной кампании участвуют пять кандидатов. Помимо Паслера («Единая Россия»), на высокий пост претендуют депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
Найти свой избирательный участок можно на официальном сайте избиркома. Для участия в очном голосовании необходимо предъявить паспорт. Подробная информация о ходе выборов и правилах голосования — в материале URA.RU. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!