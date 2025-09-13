Явка на выборах свердловского губернатора продолжает расти: цифра

Явка на выборах губернатора Свердловской области на 10:00 часов третьего дня голосования составила 31,88%. Данные по Екатеринбургу — 25,69% .Такие данные публикует Облизбирком.
Как сообщало URA.RU ранее, по итогам второго дня голосования явка превысила показатель 2022 года и составила 31,04%. Явка по Екатеринбургу была 25,06%.
В Свердловской области проходят досрочные выборы губернатора. Голосование идет три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Самое главное по теме выборов — в отдельном сюжете агентства.
