Явка на выборах губернатора Свердловской области на 12:00 часов третьего дня голосования составила 33,53%. В Екатеринбурге проголосовали 26,78% жителей, сообщает облизбирком.
В последний день голосования, 14 сентября, явка избирателей продолжает расти. На 10:00 она составляла 31,88% по региону. Показатель в уральской столице был на уровне 25,69%.
В Свердловской области проходят досрочные выборы губернатора. Голосование идет три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
За третьим днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме выборов — в отдельном сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!