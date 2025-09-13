13 сентября 2025

Явка на выборах свердловского губернатора выросла выше 33%. Инфографика

Явка на выборах губернатора к полудню третьего дня составила более 33%
Онлайн-явка в регионе достигает 90%
Онлайн-явка в регионе достигает 90% Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Явка на выборах губернатора Свердловской области на 12:00 часов третьего дня голосования составила 33,53%. В Екатеринбурге проголосовали 26,78% жителей, сообщает облизбирком.

В последний день голосования, 14 сентября, явка избирателей продолжает расти. На 10:00 она составляла 31,88% по региону. Показатель в уральской столице был на уровне 25,69%.

В Свердловской области проходят досрочные выборы губернатора. Голосование идет три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).

За третьим днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме выборов — в отдельном сюжете агентства.

Инфографика губернаторских выборов
Инфографика губернаторских выборов
Фото:

