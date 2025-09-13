13 сентября 2025

Едкий дым охватил район Екатеринбурга из-за сильного пожара. Фото, видео

На ВИЗе загорелась многоэтажка (архивное фото)
На ВИЗе загорелась многоэтажка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на ВИЗе загорелось 12-этажное здание на Репина, 75. Район накрыл едкий дым накрыл район, его было видно во всех частях города. О ЧП URA.RU сообщили очевидцы.

«Только что загорелось. Перекресток заводская Репина», — рассказали читатели.

В ГУ МЧС сообщили, что загорелся строительный битум на площади 90 квадратных метров. Пожар быстро потушили. На момент публикации пожар уже потушили, погибших и пострадавших нет.

Накануне при пожаре в квартире погиб свердловчанин. Еще один человек пострадал — его госпитализировали.

