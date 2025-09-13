На ВИЗе загорелась многоэтажка (архивное фото)
В Екатеринбурге на ВИЗе загорелось 12-этажное здание на Репина, 75. Район накрыл едкий дым накрыл район, его было видно во всех частях города. О ЧП URA.RU сообщили очевидцы.
«Только что загорелось. Перекресток заводская Репина», — рассказали читатели.
В ГУ МЧС сообщили, что загорелся строительный битум на площади 90 квадратных метров. Пожар быстро потушили. На момент публикации пожар уже потушили, погибших и пострадавших нет.
Накануне при пожаре в квартире погиб свердловчанин. Еще один человек пострадал — его госпитализировали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!