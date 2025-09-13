В Свердловской области на выборы губернатора мужчина пришел с котом на плечах. Снимок опубликовали в соцсетях, на нем видно, как питомец с голубыми глазами сопровождает хозяина, пока тот отдает свой голос одному из кандидатов.
«Такие „избиратели“ поднимают настроение членам УИК, ну невозможно сдержать улыбку, когда видишь мурлыкающий „воротник“ или пушистого супер-героя», — написали в telegram-канале «ЦОН. Свердловская область». Кроме котов избиратели берут с собой и собак, некоторых питомцев наряжают в необычные костюмы.
14 сентября — последний день, когда свердловчане могут выбрать нового губернатора. За первые два дня проголосовали более миллиона избирателей. За последним днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
