На пересечении улиц Победы и Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге пропал блошиный рынок. Торговцы, много лет выходившие сюда по выходным, исчезли с привычного места. На месте продажи присутствуют сотрудники полиции. Видео появилось в telegram-канале «Блоха „У ХО“»
«Как мы и предупреждали недавно. Рынок на Уралмаше Все!» — говорится в сообщении telegram-канала. Где сейчас находятся продавцы неизвестно.
В последние месяцы район несколько раз привлекал внимание правоохранительных органов из-за жалоб местных жителей на шум и антисанитарные условия. Рядом с местом торговли находится одна из школ города.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!