13 сентября 2025

На Уралмаше пропал многолетний рынок на одном из перекрестков. Фото, видео

В Екатеринбурге закрыли блошиный рынок на Уралмаше
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
На месте рынка работает полиция
На месте рынка работает полиция Фото:

На пересечении улиц Победы и Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге пропал блошиный рынок. Торговцы, много лет выходившие сюда по выходным, исчезли с привычного места. На месте продажи присутствуют сотрудники полиции. Видео появилось в telegram-канале «Блоха „У ХО“»

«Как мы и предупреждали недавно. Рынок на Уралмаше Все!» — говорится в сообщении telegram-канала. Где сейчас находятся продавцы неизвестно. 

В последние месяцы район несколько раз привлекал внимание правоохранительных органов из-за жалоб местных жителей на шум и антисанитарные условия. Рядом с местом торговли находится одна из школ города.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

© Служба новостей «URA.RU»
