Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пожелал будущему губернатору Свердловской области не сбавлять оборотов в реализации различных проектов и бережно относиться к команде. Такой наказ он дал, когда пришел на избирательный участок в последний день выборов нового главы региона, передает корреспондент URA.RU.
«Не сбавлять оборотов, также относиться к людям, как относился и прежний руководитель. Находиться в постоянном диалоге, сверяя позиции, бережно относясь к команде. Это тоже очень важно, потому что сегодня людей с компетенциями, которые способны руководить отраслями, к сожалению, не так много», — поделился Орлов.
В этот раз мэр проголосовал не в ФОК «Факел» на Красноармейской, как обычно, а в уральском филиале ФГБУ «Рослесинфорг» (Верх-Исетский район). Здесь же в первый день выборов и голосовал экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Какие еще наказы дают свердловчане новому губернатору, в материале URA.RU.
В Свердловской области с 12 по 14 сентября проходят досрочные выборы губернатора. На участие в них выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). На 10:00 часов 14 сентября явка составила 31,88%. Избирательные участки закроются в 20:00.
За ходом второго дня голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
