13 сентября 2025

Мэр Екатеринбурга дал наказ новому губернатору. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов признался, что привык голосовать по воскресеньям
Алексей Орлов признался, что привык голосовать по воскресеньям Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пожелал будущему губернатору Свердловской области не сбавлять оборотов в реализации различных проектов и бережно относиться к команде. Такой наказ он дал, когда пришел на избирательный участок в последний день выборов нового главы региона, передает корреспондент URA.RU.

«Не сбавлять оборотов, также относиться к людям, как относился и прежний руководитель. Находиться в постоянном диалоге, сверяя позиции, бережно относясь к команде. Это тоже очень важно, потому что сегодня людей с компетенциями, которые способны руководить отраслями, к сожалению, не так много», — поделился Орлов.

В этот раз мэр проголосовал не в ФОК «Факел» на Красноармейской, как обычно, а в уральском филиале ФГБУ «Рослесинфорг» (Верх-Исетский район). Здесь же в первый день выборов и голосовал экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Какие еще наказы дают свердловчане новому губернатору, в материале URA.RU.

В Свердловской области с 12 по 14 сентября проходят досрочные выборы губернатора. На участие в них выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). На 10:00 часов 14 сентября явка составила 31,88%. Избирательные участки закроются в 20:00.

За ходом второго дня голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пожелал будущему губернатору Свердловской области не сбавлять оборотов в реализации различных проектов и бережно относиться к команде. Такой наказ он дал, когда пришел на избирательный участок в последний день выборов нового главы региона, передает корреспондент URA.RU. «Не сбавлять оборотов, также относиться к людям, как относился и прежний руководитель. Находиться в постоянном диалоге, сверяя позиции, бережно относясь к команде. Это тоже очень важно, потому что сегодня людей с компетенциями, которые способны руководить отраслями, к сожалению, не так много», — поделился Орлов. В этот раз мэр проголосовал не в ФОК «Факел» на Красноармейской, как обычно, а в уральском филиале ФГБУ «Рослесинфорг» (Верх-Исетский район). Здесь же в первый день выборов и голосовал экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Какие еще наказы дают свердловчане новому губернатору, в материале URA.RU. В Свердловской области с 12 по 14 сентября проходят досрочные выборы губернатора. На участие в них выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). На 10:00 часов 14 сентября явка составила 31,88%. Избирательные участки закроются в 20:00. За ходом второго дня голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...