Небольшой пожар в квартире унес жизнь свердловчанина

В Артемовском (Свердловская область) при пожаре в квартире пятиэтажке погиб человек, еще один пострадал. При этом площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. О трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В Артемовском на улице Первомайская огнем повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже пятиэтажки. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Огнеборцам также удалось спасти из горящей квартиры еще одного человека. С огнем спасатели справились всего за 11 минут. Возгорание тушили восемь специалистов и три единицы техники.
Ранее при пожаре в свердловской деревне погибли трое детей. Трагедия произошла в ночь на 5 сентября. Возгорание могло случиться из-за аварийного режима работы электрооборудования.
