13 сентября 2025

Небольшой пожар в квартире унес жизнь свердловчанина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На тушение пожара ушло всего 11 минут
На тушение пожара ушло всего 11 минут Фото:

В Артемовском (Свердловская область) при пожаре в квартире пятиэтажке погиб человек, еще один пострадал. При этом площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. О трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Артемовском на улице Первомайская огнем повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже пятиэтажки. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Огнеборцам также удалось спасти из горящей квартиры еще одного человека. С огнем спасатели справились всего за 11 минут. Возгорание тушили восемь специалистов и три единицы техники.

Ранее при пожаре в свердловской деревне погибли трое детей. Трагедия произошла в ночь на 5 сентября. Возгорание могло случиться из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Артемовском (Свердловская область) при пожаре в квартире пятиэтажке погиб человек, еще один пострадал. При этом площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. О трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В Артемовском на улице Первомайская огнем повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже пятиэтажки. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в telegram-канале ведомства. Огнеборцам также удалось спасти из горящей квартиры еще одного человека. С огнем спасатели справились всего за 11 минут. Возгорание тушили восемь специалистов и три единицы техники. Ранее при пожаре в свердловской деревне погибли трое детей. Трагедия произошла в ночь на 5 сентября. Возгорание могло случиться из-за аварийного режима работы электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...