13 сентября 2025

Главный свердловский коммунист пришел голосовать с семьей и под музыку

Александр Ивачев от КПРФ проголосовал на выборах свердловского губернатора
Ивачев признался, что предпочитает голосование на участке вместо электронного
Ивачев признался, что предпочитает голосование на участке вместо электронного Фото:

Депутат заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) — один из кандидатов в губернаторы Свердловской области — пришел голосовать в последний день. Свой голос Ивачев отдал в Екатеринбурге в школе №17 — по прописке, передает корреспондент URA.RU.

«Электронное голосование, к сожалению, не может быть подвержено постоянному контролю. Наша партия об этом постоянно говорит, поэтому мы выступаем за голосование бюллетенем. Чтобы бюллетени не „ночевали“ на избирательных участках, лучше приходить в последний день», — признался Ивачев. На голосование он пришел с супругой — депутатом гордумы Викторией Ивачевой и двумя детьми.

Утром третьего дня выборов также проголосовал его оппонент, депутат Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов. Врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») и депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР) проголосовали на выборах в первые два дня.

14 сентября у свердловчан последний день для того, чтобы выбрать нового губернатора. За первые два дня это сделало уже более миллиона избирателей. За последним днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.

