Неизвестные посетители Шарташского лесопарка оставили красноухую черепаху около озера. Рептилия не смогла бы пережить зиму в уральских условиях. Ради спасения зверька развернули небольшую спасательную операцию, рассказали представители парка.
«Нам сообщили, что в озере Шарташ плавает красноухая черепаха. Важно знать: красноухая черепаха — это домашний питомец, она не является природным обитателем озера Шарташ. В дикой природе нашего региона она не живет и не может успешно зимовать», — рассказали в telegram-канале «Шарташский лесной парк».
Инспекторы парка своевременно нашли и доставили рептилию в безопасное место. Менее чем через сутки для черепахи нашли новых хозяев, которые решили принять животное в свою семью.
