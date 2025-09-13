13 сентября 2025

В Шарташском лесопарке спасли необычного зверька. Фото

В Екатеринбурге спасли красноухую черепаху из озера Шарташ
© Служба новостей «URA.RU»
Для черепахи нашли новых хозяев (архивное фото)
Для черепахи нашли новых хозяев (архивное фото) Фото:

Неизвестные посетители Шарташского лесопарка оставили красноухую черепаху около озера. Рептилия не смогла бы пережить зиму в уральских условиях. Ради спасения зверька развернули небольшую спасательную операцию, рассказали представители парка.

«Нам сообщили, что в озере Шарташ плавает красноухая черепаха. Важно знать: красноухая черепаха — это домашний питомец, она не является природным обитателем озера Шарташ. В дикой природе нашего региона она не живет и не может успешно зимовать», — рассказали в telegram-канале «Шарташский лесной парк».

Инспекторы парка своевременно нашли и доставили рептилию в безопасное место. Менее чем через сутки для черепахи нашли новых хозяев, которые решили принять животное в свою семью. 

© Служба новостей «URA.RU»
