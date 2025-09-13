13 сентября 2025

Свердловчане заметили ограничения в работе интернета

Неполадки наблюдаются сразу у нескольких провайдеров
Вечером 13 сентября свердловчане заметили ограничения в работе мобильного интернета у «Мегафона». Они вводятся в целях повышения безопасности. Схожую проблему зафиксировали и пользователи «Билайна», «Мотива», Т2 и «МТС». На неполадки со связью пожаловался читатель URA.RU.

«Сегодня могут наблюдаться сложности в работе мобильного интернета. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — рассказали журналисту URA.RU в компании «Мегафон».

Согласно сервису Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, ограничения затронули пользователей онлайн-игр PUBG, Roblox, и Fortnite. О перебоях в работе мобильного интернета свердловчане сообщают с начала июня. Как рассказывали в антитеррористической комиссии региона, интернет ограниченно работает для усиления безопасности. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях.

