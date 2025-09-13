Депутат Госдумы и кандидат в свердловские губернаторы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») проголосовал в элитной гимназии №9 в центре Екатеринбурга. Он рассказал корреспонденту URA.RU, почему выбрал для голосования именно последний день.
«У меня это традиционно в воскресенье в 10 утра прийти. Каждый раз борюсь с желанием проголосовать электронно. Но для меня это своего рода ритуал. Потому что приходишь, видишь людей, обмениваешься эмоциями положительными. Мне по-старинке лучше на участке», — рассказал Кузнецов. В гимназии №9 он голосует по прописке, здесь же учились его дети.
Ранее уже проголосовали его оппоненты. Врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») и 30-летний депутат заксобрания Рант Краев («Новые люди») сделали это в первый день выборов, 12 сентября. Исполнил свой гражданский долг и другой парламентарий — Александр Каптюг (ЛДПР). Он пришел на участок «как на праздник» вместе с супругой. В ближайшее время обещает проголосовать и пятый участник губернаторской гонки, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ).
14 сентября у свердловчан последний день для того, чтобы выбрать нового губернатора. За первые два дня проголосовали более миллиона избирателей. За последним днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
