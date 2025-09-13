13 сентября 2025

Массовое ДТП с двумя грузовиками произошло на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель легкового авто получил различные травмы
Водитель легкового авто получил различные травмы Фото:

На 2-ом километре свердловской трассы «обход села Покровское» Артемовского района произошло массовое ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. Водитель иномарки госпитализирован. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно, 39-летний водитель грузового автомобиля Isuzu, двигаясь со стороны города Режа в направлении Артемовского, выехал на «встречку» (несмотря на знак «Обгон запрещен») и столкнулся с Toyota. «После столкновения автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN в составе с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota получил травмы различной степени тяжести», — сообщили в telegram-канале ведомства. 

Известно, что водитель Isuzu является жителем Екатеринбурга, водитель грузовика MAN — из Первоуральска, а пострадавший — из Артемовского. Все участники ДТП на момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности и были трезвы. По факту случившегося назначена проверка.

Накануне около Невьянска грузовик влетел в стоящего на обочине водителя. Мужчина остановился на обочине, чтобы сменить шину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 2-ом километре свердловской трассы «обход села Покровское» Артемовского района произошло массовое ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. Водитель иномарки госпитализирован. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. Предварительно, 39-летний водитель грузового автомобиля Isuzu, двигаясь со стороны города Режа в направлении Артемовского, выехал на «встречку» (несмотря на знак «Обгон запрещен») и столкнулся с Toyota. «После столкновения автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN в составе с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota получил травмы различной степени тяжести», — сообщили в telegram-канале ведомства.  Известно, что водитель Isuzu является жителем Екатеринбурга, водитель грузовика MAN — из Первоуральска, а пострадавший — из Артемовского. Все участники ДТП на момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности и были трезвы. По факту случившегося назначена проверка. Накануне около Невьянска грузовик влетел в стоящего на обочине водителя. Мужчина остановился на обочине, чтобы сменить шину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...