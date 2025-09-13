На 2-ом километре свердловской трассы «обход села Покровское» Артемовского района произошло массовое ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. Водитель иномарки госпитализирован. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Предварительно, 39-летний водитель грузового автомобиля Isuzu, двигаясь со стороны города Режа в направлении Артемовского, выехал на «встречку» (несмотря на знак «Обгон запрещен») и столкнулся с Toyota. «После столкновения автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN в составе с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota получил травмы различной степени тяжести», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Известно, что водитель Isuzu является жителем Екатеринбурга, водитель грузовика MAN — из Первоуральска, а пострадавший — из Артемовского. Все участники ДТП на момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности и были трезвы. По факту случившегося назначена проверка.
Накануне около Невьянска грузовик влетел в стоящего на обочине водителя. Мужчина остановился на обочине, чтобы сменить шину.
